Ο αμερικανός γερουσιαστής του Δημοκρατικού κόμματος Μπομπ Μενέντεζ, αντιμέτωπος ήδη μαζί με τη σύζυγό του με κατηγορίες για δωροληψία, υπόθεση στην οποία έχουν εμπλακεί η Αίγυπτος και το Κατάρ, κατηγορείται πλέον για παρακώλυση έρευνας της δικαιοσύνης, αποκαλύπτει δικόγραφο που δημοσιοποιήθηκε χθες Τρίτη.

Τον γερουσιαστή βαραίνουν πλέον συνολικά 16 κατηγορίες, ιδίως για διαφθορά, άσκηση αθέμιτης επιρροής έναντι αθέμιτου ανταλλάγματος για λογαριασμό του Κατάρ και της Αιγύπτου, καθώς και διότι φέρεται να ενήργησε ως «πράκτορας», υπερασπιστής συμφερόντων της αιγυπτιακής κυβέρνησης.

Όταν ήρθε στο φως η υπόθεση, ο γερουσιαστής κατηγορήθηκε πως έλαβε μαζί με τη σύζυγό του από το 2018 ως το 2022 δωροδοκίες ύψους «εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων», σε ρευστό και χρυσαφικά, σε αντάλλαγμα για την άσκηση της επιρροής του προκειμένου να «προστατευθούν και να πλουτίσουν» τρεις επιχειρηματίες στο Νιου Τζέρζι και να στηριχθεί η αιγυπτιακή κυβέρνηση.

Ο εβδομηντάρης πολιτικός, που μέχρι τώρα δηλώνει αθώος, δεν έχει αντιδράσεις στις προτροπές από την παράταξή του να παραιτηθεί. Ωστόσο εγκατέλειψε στα τέλη του 2023 την προεδρία της πανίσχυρης επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας.

Η απαγγελία της νέας κατηγορίας σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν καταγράφθηκε, καθώς ο ένας από τους τρεις επιχειρηματίες που αντιμετωπίζουν επίσης διώξεις ομολόγησε την ενοχή του σε μέρος του κατηγορητηρίου.

Όταν επικοινώνησε μαζί του για να του ζητήσει σχόλιο το Γαλλικό Πρακτορείο, ο κ. Μενέντεζ δεν απάντησε αμέσως. Η δίκη του γιου Κουβανών μεταναστών, βετεράνου της αμερικανικής πολιτικής, αναμένεται να αρχίσει την 6η Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

