Προβλέψεις επιστημόνων για μεγάλο σεισμό και τσουνάμι στην Κωνσταντινούπολη

Με προειδοποιητικές πινακίδες για το πού πρέπει να κατευθυνθούν οι πολίτες σε περίπτωση μεγάλου σεισμού και τσουνάμι έχει γεμίσει η Κωνσταντινούπολη, όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.

Μάλιστα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τετάρτης ο Ευθύμης Λέκκας ανέφερε πως σύμφωνα με τις προβλέψεις σε περίπτωση σεισμού στην Κωνσταντινούπολη μπορεί να καταρρεύσουν μέχρι και 250.000 κτίρια.

Τούρκοι σεισμολόγοι αναφέρουν πως «τα δεδομένα δείχνουν μεγάλο σεισμό στη Θάλασσα του Μαρμαρά και στην Κωνσταντινούπολη».

Το τηλεοπτικό δίκτυο A HABER μετέδωσε: «To τσουνάμι θα γίνει απο εδώ. Το τσουνάμι θα έρθει απο εδώ και θα πληγούν αυτές οι περιοχές. Αυτές είναι οι περιοχές που θα πληγούν περισσότερο απο τον σεισμό. Είναι με κόκκινο χρώμα. Είναι οι περιοχές Μπεϊλίκντουζου, Άβτζιλα, Μακροχώρι κτλ.»

Ο σεισμολόγος Μπουλέντ Ορούτς ανέφερε: «Συνεχίζεται η αύξηση της έντασης στις δυτικές περιοχές, και λόγω αυτής της μετακίνησης ενέργειεας περιμένουμε ένα καταστροφικό σεισμό στο Μαρμαρά. Δεν μπορώ να σας πω ένταση και χρόνο, αυτό θα ήταν λάθος.

Όταν βλέπουμε όλα τα δεδομένα και της φυσικής, όπως και τα δεδομένα της στατιστικής, τότε υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να συμβείο ο σεισμός της Κωνσταντινούπολης.»

