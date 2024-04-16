Washington Post: Πώς οι Ρώσοι ενισχύουν το οπλοστάσιο του Ιράν

Η αυξανόμενη συνεργασία της Τεχεράνης με τη Μόσχα ενισχύει τις δυνατότητες και των δύο χωρών με τα ρωσικά όπλα ενδεχομένως να βοηθήσουν το Ιράν να σκληρύνει την άμυνά του έναντι των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών, αναφέρει σε άρθρο της η Washington Post, θέτοντας έτσι μία ακόμη παράμετρο στην κρίση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στις δύο χώρες και που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διάχυση της σύγκρουσης σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Τον περασμένο Μάρτιο, ένας Ρώσος κατασκευαστής όπλων προσκάλεσε μια αντιπροσωπεία Ιρανών σε μια περιοδεία VIP στα εργοστάσια όπλων του με προηγμένα ρωσικά συστήματα αεράμυνας για την κατάρριψη εχθρικών αεροπλάνων.

Σύμφωνα με την Washington Post, η ιρανική αντιπροσωπεία επισκέφτηκε το εργοστάσιο NPP Start, στην πόλη Γιεκατερίνμπουργκ, στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ επειδή υποστήριξε τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Μεταξύ των προϊόντων του συγκαταλέγονται κινητοί εκτοξευτές και άλλα εξαρτήματα για αντιαεροπορικές συστοιχίες - συμπεριλαμβανομένου του ρωσικού S-400, το οποίο στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι είναι ικανό να ανιχνεύει και να καταστρέφει μαχητικά αεροσκάφη stealth που πετούν από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ένα ρωσικό έγγραφο που διέρρευσε και το οποίο αποτελούσε μέρος κλεμμένων ιρανικών email που δημοσιεύτηκαν στο Διαδίκτυο τον Φεβρουάριο από μια ομάδα χάκερ, περιέγραψε την περιοδεία ως βιτρίνα για «επιστημονικές και τεχνικές δυνατότητες και δυνατότητες παραγωγής» που θα μπορούσε να προσφέρει η Ρωσία στο Ιράν.

Το εάν η επίσκεψη οδήγησε απευθείας σε αγορά όπλων είναι άγνωστο, αλλά το ταξίδι, σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών, ερμηνεύεται ως μια εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Μόσχας και Τεχεράνης τα δύο χρόνια από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά και ως μια συμμαχία που θα μπορούσε να αναδειχθεί ως σημαντικός παράγοντας την ώρα που το Ισραήλ σταθμίζει πιθανά στρατιωτικά πλήγματα ως αντίποινα για την επίθεση που δέχθηκε το Σαββατοκύριακο.

Το Ιράν άνοιξε ένα επικίνδυνο νέο κεφάλαιο στις σχέσεις του με τη Ρωσία, συμφωνώντας το 2022 να τη προμηθεύσει με χιλιάδες drones και πυραύλους πεδίου μάχης για να βοηθήσει τη Μόσχα στον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας. Οι διευρυμένοι δεσμοί βοήθησαν στο να παγιωθούν οι συμφωνίες μεταξύ Μόσχας και Τεχεράνης, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης της Ρωσίας να παράσχει στη σύμμαχό της προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη και τεχνολογία αεράμυνας, εξοπλισμός που θα μπορούσε να βοηθήσει την Τεχεράνη να σκληρύνει την άμυνά της έναντι οποιασδήποτε μελλοντικής αεροπορικής επιδρομής από το Ισραήλ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. σύμφωνα με αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής και ειδικούς στα όπλα.

Δεν είναι γνωστό πόσα από τα συστήματα έχουν παρασχεθεί και αναπτυχθεί, αλλά η ρωσική τεχνολογία θα μπορούσε να μετατρέψει το Ιράν σε πολύ πιο τρομερό αντίπαλο, με βελτιωμένη ικανότητα να καταρρίπτει αεροπλάνα και πυραύλους, δήλωσαν οι αξιωματούχοι και οι ειδικοί.

Οι συμφωνίες όπλων, ορισμένες λεπτομέρειες των οποίων δεν είχαν γίνει γνωστές, αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης συνεργασίας που περιλαμβάνει τη συμπαραγωγή στρατιωτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών εντός της Ρωσίας, την κοινή χρήση τεχνολογίας κατά της εμπλοκής και εκτιμήσεις σε πραγματικό χρόνο στο πεδίο μάχης. Από τη συνεργασία αποκομίζουν ουσιαστικά οφέλη και οι δύο χώρες, ενώ αναβαθμίζει το καθεστώς του Ιράν από κατώτερο σύμμαχο σε στρατηγικό εταίρο, αναφέρει η Washington Post στο άρθρο της.

Σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών, μέρος των συμφωνιών αποτελεί η διαπραγμάτευση για την προμήθεια του Ιράν με Su-35, ένα από τα πιο ικανά μαχητικά-βομβαρδιστικά της Ρωσίας, η οποία θα πρόκειται για μία δυνητικά δραματική αναβάθμιση της ιρανικής αεροπορίας που αποτελείται κυρίως από ανακατασκευασμένα αμερικανικά και σοβιετικά αεροσκάφη που χρονολογούνται από πριν από το1979. Η Ρωσία δεσμεύτηκε επίσης να παράσχει τεχνική βοήθεια με ιρανικούς κατασκοπευτικούς δορυφόρους καθώς και βοήθεια για την κατασκευή πυραύλων για τη μεταφορά περισσότερων δορυφόρων στο διάστημα, είπαν οι αξιωματούχοι.

Δεν υπάρχουν δημόσια στοιχεία ότι παραδόθηκαν Su-35. Η αναστολή της συμφωνίας μπορεί να οφείλεται σε μια καθυστέρηση από το Ιράν στην πληρωμή των αεροπλάνων, σύμφωνα με αξιωματούχο των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ και της Μέσης Ανατολής με λεπτομερή γνώση της συμφωνίας.

Σε ό,τι αφορά την αμυντική πλευρά, το Ιράν έχει επιδιώξει να προμηθευτεί εδώ και καιρό τις κορυφαίες συστοιχίες αντιαεροπορικών πυραύλων της Ρωσίας για να προστατεύσει τις πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις του από ένα ενδεχόμενο χτύπημα των ΗΠΑ ή του Ισραήλ. Το 2007, η Τεχεράνη σύναψε συμφωνία για την αγορά του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-300, αλλά η Μόσχα καθυστέρησε να προμηθεύσει τα όπλα εν μέσω πιέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Η απαγόρευση έληξε το 2016 και τα ιρανικά S-300 τέθηκαν σε λειτουργία το 2019.

Το Ιράν έκτοτε επιδίωξε να αγοράσει το πιο ικανό σύστημα S-400 της Ρωσίας, αν και δεν είναι δημοσίως γνωστό εάν η Μόσχα έχει προχωρήσει στην παροχή συστοιχιων S-400.

Ορισμένες παραλλαγές των S-400 είναι εξοπλισμένες με ραντάρ που μπορούν να νικήσουν την τεχνολογία stealth που χρησιμοποιείται από τα σύγχρονα πολεμικά αεροσκάφη. Η Ρωσία έχει αναπτύξει τους S-400 για να προστατεύσει τις στρατιωτικές της βάσεις στη Συρία και οι συστοιχίες αποτελούν δυνητικά απειλή για τα αμερικανικά και ισραηλινά στρατιωτικά αεροσκάφη που περιστασιακά επιχειρούν στον συριακό εναέριο χώρο.

Εάν παραδοθούν, οι νέοι ρωσικοί αντιαεροπορικοί πύραυλοι και τα αντιαεροπορικά συστήματα, που αναπτύσσονται για την προστασία των υπόγειων βάσεων σε βραχώδη βουνά , θα κάνουν σίγουρα τον ιρανικό εναέριο χώρο "πιο επικίνδυνο μέρος", δήλωσε ο καν Κασάπογλου, ανώτερος συνεργάτης του Hudson Institute, της Ουάσιγκτον.

Αυτό είναι σημαντικό σε μια εποχή που το καθεστώς κινείται γρήγορα και ανεξέλεγκτα προς μια βόμβα», είπε ο Κασάπογλου. Επιπλέον, είπε, «οποιαδήποτε εμπλοκή [με το Ισραήλ] θα λάβει χώρα στον ιρανικό εναέριο χώρο, όπου η Τεχεράνη θα έχει το πλεονέκτημα να παίζει εντός έδρας».

Η Μόσχα επίσης αποκομίζει οφέλη από τη συνεργασία, δήλωσαν αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών. Εκτός από χιλιάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προμηθεύτηκε από το Ιράν, η Ρωσία συμφώνησε στα τέλη του περασμένου έτους να αγοράσει πρόσθετο στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας περίπου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων αμυντικών συστημάτων κατά των drones.

Το Ιράν συμφώνησε χωριστά να πουλήσει στη Ρωσία πυραύλους εδάφους-εδάφους για χρήση στην Ουκρανία και, σύμφωνα με μια νέα εκτίμηση των μυστικών υπηρεσιών, αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα η μεταφορά των όπλων. Οι κατασκοπευτικές υπηρεσίες δεν έχουν μέχρι στιγμής στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι οι πύραυλοι έχουν παραδοθεί, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Η παραγωγή drones πεδίου μάχης έχει εξελιχθεί σε κοινοπραξία μεταξύ των δύο χωρών, δήλωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών. Αρχικά, η παροχή drones από το Ιράν στη Ρωσία ήταν μια προσπάθεια της Τεχεράνης να βοηθήσει τον σύμμαχό της να κλείσει μια τρύπα στη στρατιωτική της εκστρατεία κατά της Ουκρανίας. Η Ρωσία, η οποία διέθετε λίγα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο πεδίο της μάχης στην αρχή του πολέμου, άρχισε να χρησιμοποιεί δύο τύπους ιρανικών drones Shahed το φθινόπωρο του 2022: το μεγάλου βεληνεκούς Shahed-131 και το Shahed-136.

Μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού του 2023, η Ρωσία άρχισε να κατασκευάζει ιρανικά σχεδιασμένα drones Shahed-136, στο εργοστάσιο στην Alabuga, μια πόλη στην περιοχή Ταταρστάν της Ρωσίας, περίπου 500 μίλια ανατολικά της Μόσχας. Τα ρωσικά έγγραφα που πέρασαν στην κατοχή της Washington Post πέρυσι περιέγραφαν σχέδια για την κατασκευή 6.000 μη επανδρωμένων αεροσκαφών μέχρι το καλοκαίρι του 2025 για χρήση κατά των ουκρανικών δυνάμεων, καθώς και σταθμών ηλεκτρισμού και άλλων ζωτικής σημασίας υποδομών.

Ανησυχώντας για την εγχώρια παραγωγή της Ρωσίας , ο ουκρανικός στρατός εξαπέλυσε μια δική του επίθεση με drone εναντίον του συγκροτήματος Alabuga στις 2 Απριλίου.

Πιο πρόσφατα, η Μόσχα και η Τεχεράνη άρχισαν να συνεργάζονται για νέα είδη μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων ή UAV, σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών και έγγραφα που διέρρευσαν. Ο θησαυρός των ρωσικών και ιρανικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων και αρχείων που κυκλοφόρησε η ομάδα χάκερ Prana Network φέρεται να κλάπηκε από έναν ιρανικό διακομιστή που συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν νωρίτερα αυτό το έτος.

Η Post δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τα έγγραφα, αλλά δύο αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν παραδέχτηκαν ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ έχουν μελετήσει προσεκτικά το υλικό που διέρρευσε και δεν αμφισβητούν την αυθεντικότητά τους. Ούτε η Ρωσία ούτε το Ιράν έχουν απαντήσει δημόσια για τη διαρροή.

Αρκετά έγγραφα περιγράφουν ένα ταξίδι στο Ιράν τον Απρίλιο του 2023 από μια αντιπροσωπεία Ρώσων μηχανικών για να παρακολουθήσουν μια επίδειξη ενός νέου αεροσκάφους τζετ καθώς και μιας σειράς UAV κυνηγών-δολοφόνων σχεδιασμένων να καταστρέφουν εχθρικά drones.

Οι παραλλαγές του αεροσκάφους τζετ, που ονομάστηκαν MS-237, Shahed-238 και Shahed-236, αναφέρεται ότι είχαν μέγιστη ταχύτητα περίπου 400 mph — περίπου τρεις φορές ταχύτερη από προηγούμενα ιρανικά drones. Η Τεχεράνη αποκάλυψε την ύπαρξη του νέου drone σε αεροπορική έκθεση τον Νοέμβριο.

Στην επίδειξη, για το μη επανδρωμένο αεροσκάφος - με την κωδική ονομασία «μηχανοκίνητο σκάφος» στις εσωτερικές του επικοινωνίες οι Ρώσοι αναφέρουν ότι «δεδομένης της υψηλής ταχύτητάς του, το σκάφος είναι ουσιαστικά ένας πύραυλος κρουζ».

Η δοκιμή προφανώς βοήθησε να εδραιωθεί μια συμφωνία για την απόκτηση περισσότερων από 600 ιρανικής σχεδίασης τζετ drones, με τα περισσότερα από αυτά να είναι κατασκευασμένα σε ρωσικό έδαφος με ιρανικά εξαρτήματα και βοήθεια, σύμφωνα με τα email που διέρρευσαν. Τα έγγραφα περιγράφουν επίσης παρατεταμένες διαπραγματεύσεις για το πώς θα πλήρωνε η Ρωσία για τα drones. Τουλάχιστον δύο δόσεις επρόκειτο να δοθούν με τη μορφή χρυσού αξίας περίπου 140 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η κοινή παραγωγή drones προσφέρει σημαντικά οφέλη για το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας αξιολόγησης της απόδοσής τους στα πεδία μάχης της Ουκρανίας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.