Ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραΐσι προειδοποίησε την Τρίτη ότι «και η παραμικρή ενέργεια κατά των συμφερόντων του Ιράν θα αντιμετωπιστεί με μια αυστηρή, εκτεταμένη και οδυνηρή απάντηση εναντίον όλων των δραστών». Την ίδια ώρα, η ιρανική τηλεόραση και τα κοινωνικά δίκτυα έχουν «πλημμυρίσει» από πλάνα με ιρανικές ασκήσεις, είτε από στρατιωτικές επιχειρήσεις των «δορυφόρων» της Τεχεράνης όπως η Χεζμπολάχ και οι Χούθι.



Σε επικοινωνία με τον εμίρη του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι τη Δευτέρα, ο πρόεδρος του Ιράν υποστήριξε ότι η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν μια πράξη «νόμιμης άμυνας».







«Όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει επίσημα, η επιχείρηση της ‘’Έντιμη Υπόσχεσης’’ πραγματοποιήθηκε με επιτυχία με στόχο την τιμωρία του επιτιθέμενου. Τώρα δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι η παραμικρή ενέργεια κατά των συμφερόντων του Ιράν θα αντιμετωπιστεί σίγουρα με μια αυστηρή, εκτεταμένη και οδυνηρή απάντηση εναντίον όλων των δραστών της» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ραΐσι.



«Έντιμη Υπόσχεση» ήταν το όνομα που δόθηκε στην άνευ προηγουμένου επίθεση του Ιράν, κατά την οποία drones και πύραυλοι εκτοξεύθηκαν στο Ισραήλ σε διάστημα πέντε ωρών — αν και φαίνεται ότι αναχαιτίστηκαν σχεδόν εξολοκλήρου από τον ισραηλινό στρατό και τους συμμάχους του.





Από πλευράς του, ο εμίρης του Κατάρ «τόνισε την ανάγκη να μειωθούν όλες οι μορφές κλιμάκωσης και να αποφευχθεί η επέκταση της σύγκρουσης στην περιοχή», σύμφωνα με δήλωση του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Sheikh Tamim.

Το Ισραήλ έχει δεσμευτεί να απαντήσει στην ιρανική μαζική επίθεση, και σταθμίζει τις επιλογές του για το τι θα κάνει.

Ένα ακόμα «βήμα» για την απάντηση της Ιερουσαλήμ στην επίθεση της Τεχεράνης φέρεται να έκανε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου μετά τη συνεδρίαση του Πολεμικού Συμβουλίου της Δευτέρας, με το επόμενο βήμα όμως να φαντάζει «μετέωρο», καθώς όλοι δέχονται ότι η ισραηλινή «απάντηση» είναι απλώς θέμα χρόνου, ουδείς όμως γνωρίζει αν τελικά θα επιλεγούν πλήγματα σε ιρανικό έδαφος που θα οδηγήσουν την κατάσταση εκτός ελέγχου.

Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι η ισραηλινή απάντηση στην άνευ προηγουμένου επίθεση του Ιράν είναι πιθανό να είναι περιορισμένη, και μπορεί να επικεντρωθεί στο χτύπημα βασικών στόχων εκτός Ιράν, ανέφεραν τέσσερις Αμερικανοί αξιωματούχοι στο NBC.

Σημειώνεται ότι το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ θα πραγματοποιήσει εντός της ημέρας την πέμπτη συνεδρίαση του μετά την επίθεση της Τεχεράνης με αντικείμενο την απάντηση που θα δώσει στην ιρανική επίθεση.

