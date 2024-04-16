Εσπευσμένα στο Ισραήλ ταξίδεψε την Τρίτη η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών, Αναλένα Μπέρμποκ, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης μετά την επίθεση του Ιράν.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη γερμανική κυβέρνηση σε αυτήν την εύθραυστη περίοδο, να δουλέψουμε όλοι μαζί για την αποκλιμάκωση σε όλη την περιοχή», τόνισε η επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας.

Η Μπέρμποκ εξέφρασε επίσης την ελπίδα, οι συζητήσεις οτο Ισραήλ με τη Χαμάς να έχουν ως αποτέλεσμα την εκεχειρία στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

