Άδοξα και επεισοδιακά έληξε πριν ακόμα ξεκινήσει εκδήλωση στις Βρυξέλλες της σκληρής δεξιάς ελίτ της Ευρώπης στην οποία συμμετείχαν ο Νίγκελ Φάρατζ και ο Βίκτωρ Όρμπαν, με τον πρώτο να βρίσκεται στη σκηνή όταν η αστυνομία εισέβαλλε στον χώρο και διέκοψε τη συγκέντρωση.

Το National Conservatism Conference επρόκειτο να υποδεχθεί τον Ούγγρο ηγέτη Βίκτωρ Όρμπαν και τον βρετανό πολιτικό Νίγκελ Φάρατζ τις επόμενες δύο ημέρες, αλλά οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν δύο ώρες μετά την εκδήλωση στον χώρο Claridge, κοντά στην Ευρωπαϊκή Συνοικία, για να ενημερώσουν τους διοργανωτές ότι η εκδήλωση θα τερματίστεί

«Οι αρχές αποφάσισαν να κλείσουν την εκδήλωση λόγω του ενδεχομένου να οδηγήσει σε δημόσια αταξία», είπε ένας αστυνομικός σε έναν από τους διοργανωτές. Ο αρχιτέκτονας του Brexit Νίγκελ Φάρατζ επρόκειτο να δώσει μια κεντρική ομιλία στις 11 π.μ.

Όταν ανέβηκε στη σκηνή, κι ενώ επεισόδια εκτυλίσσονταν έξω από τον χώρο, ο Φάρατζ επέκρινε τις αρχές των Βρυξελλών ως «απλά τερατώδεις» επειδή προσπάθησαν να ακυρώσουν την εκδήλωση.

«Ήξερα ότι δεν θα ήμουν ευπρόσδεκτος πίσω στις Βρυξέλλες», είπε ο πρώην ευρωβουλευτής.

«Πρόκειται για μια τενεκεδένια δικτατορία», είπε στο POLITICO ο Frank Füredi, ένας από τους διοργανωτές από το δεξιό think tank MCC, το οποίο υποστηρίζει επίσης την εκδήλωση. «Προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν έναν τεχνικό λόγο για να διατυπώσουν μια πολιτική άποψη. Είπαν στον ιδιοκτήτη ότι αν δεν κλείσει θα κόψουν το ρεύμα».

The #Brussels police is trying to shut down @NatConTalk!



Λίγο περισσότερο από μία ώρα μετά την πρώτη άφιξη, η αστυνομία επέστρεψε περίπου στις 12:45 μ.μ. για να παραδώσει μια επίσημη εντολή στον τοπικό διοργανωτή της εκδήλωσης, Anthony Gilland, επικεφαλής του προσωπικού του MCC. Η αστυνομία του έδωσε 15 λεπτά για να διαβάσει και να υπογράψει το τρισέλιδο έγγραφο.

"Ένας από τους λόγους που μας μετέφεραν, είναι ότι θα γίνει αντιδιαδήλωση σήμερα το απόγευμα γύρω στις 5 το απόγευμα και ότι η αστυνομία δεν είναι σε θέση να προστατεύσει την ελευθερία του λόγου σε αυτήν την εκδήλωση." Ο ίδιος πρόσθεσε.

Μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η αντιπαράθεση είχε συνεχιστεί για σχεδόν τρεις ώρες. Μερικοί από τους παρευρισκόμενους είχαν φύγει, αλλά οι περισσότεροι έμειναν για να ακούσουν τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Ο χώρος εκδηλώσεων του Claridge ήταν ήδη ο τρίτος σε επιλογή χώρος του συνεδρίου, αφού ο πρώτος χώρος, το Concert Noble, αρνήθηκε να την φιλοξενήσει υπό την πίεση του σοσιαλιστή δήμαρχου των Βρυξελλών Philippe Close, ενώ ο φιλελεύθερος δήμαρχος του Etterbeek άσκησε πίεση στο πολυτελές ξενοδοχείο Sofitel, επίσης, να την ακυρώσει.

Η αστυνομία είπε στους διοργανωτές ότι υπάρχει κίνδυνος οι διαδηλωτές να προκαλέσουν εμφύλια αναταραχή στο χώρο αργότερα το απόγευμα.

Οι καλεσμένοι είχαν αρχίσει να προσέρχονται στον χώρο νωρίς την Τρίτη, παραμένοντας στην ουρά για καφέ, κρουασάν και θέσεις. Ο χώρος ήταν γεμάτος από ένα πλήθος συμμετεχόντων με μπλε και μαύρα κοστούμια, ένα μείγμα ακαδημαϊκών, φοιτητών και αξιωματούχων από όλο τον κόσμο.

Οι διοργανωτές υπερηφανεύονταν για τη νίκη τους επί των ηγετών των Βρυξελλών, αλλά το συναίσθημα ήταν βραχύβιο. Γύρω στις 11 το πρωί, λίγο πριν την προγραμματισμένη ομιλία του Φάρατζ, η αστυνομία άρχισε να εξαπλώνεται στον χώρο.

Άλλοι καλεσμένοι στην εκδήλωση ήταν η Suella Braverman, η πρώην υπουργός Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, και ο Eric Zemmour, ένας ακροδεξιός πυροσβέστης που έθεσε υποψηφιότητα για πρόεδρος της Γαλλίας το 2022.

Το συνέδριο NatCon διοργανώνεται από το Ίδρυμα Edmund Burke, μια δεξαμενή σκέψης της δεξιάς.



Πηγή: skai.gr

