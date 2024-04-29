«Η προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων φτάνει στο σημείο άρνησης και της απλής λογικής», απαντά ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τη δήλωσή του ότι «είναι η φύση των πραγμάτων το αρσενικό να είναι το επιθετικό, κατά συνέπεια η έννοια της γυναικοκτονίας πραγματικά έχει μια βιολογική βάση».

«Εκείνο το οποίο είπα και εννοώ είναι το αυτονόητο, ότι υπάρχουν διαφορετικά βιολογικά χαρακτηριστικά των φύλων, ότι το αρσενικό έχει συνήθως σημαντικότερη σωματική δύναμη, άρα είναι πιο επικίνδυνο στην επιθετικότητα του από το θηλυκό. Ως εκ τούτου θα πρέπει να υπάρχουν και ιδιαίτερες προβλέψεις και ιδιαίτεροι μηχανισμοί περιορισμού της ενδεχόμενης, εννοείται για πολλούς κοινωνικούς και άλλους λόγους, επιθετικότητας και βιαιότητας εις βάρος των γυναικών. 'Αρα η έννοια της γυναικοκτονίας είναι απολύτως σωστή και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται απόλυτα και αποτελεσματικά», δηλώνει ο κ. Βαρτζόπουλος.

Ο υφυπουργός κάνει λόγο για αυθαίρετες και προβοκατόρικες ερμηνείες.

«Εννοούσα δηλαδή, είπα και υποστηρίζω ακριβώς το αντίθετο από τις αυθαίρετες και προβοκατόρικες ερμηνείες.

Και για να μη ξεχνιόμαστε :

Πότε υπήρξε στο παρελθόν τόσο οργανωμένη προσπάθεια προστασίας της γυναίκας από την βία εναντίον της;

Νέες δομές υποδοχής της ΕΛΑΣ

Punic batton

Τηλεφωνική γραμμή sos

Δομές φιλοξενίας και υποστήριξης

Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη δείχνει στην πράξη τι πιστεύει», καταλήγει.

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

ΣΥΡΙΖΑ: Να απομακρυνθεί άμεσα

Την απομάκρυνση του υφυπουργού Υγείας Δημήτρη Βαρτζόπουλου από την κυβέρνηση ζητά με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Συγκεκριμένα η Κουμουνδούρου αναφέρει: "Η ανατριχιαστική και χυδαία τοποθέτηση του υφυπουργού Υγείας, ψυχιάτρου στο επάγγελμα, Δημήτρη Βαρτζόπουλου, για τις γυναικοκτονίες, υπερβαίνει τα όρια της ανοχής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης οφείλει να προχωρήσει στην άμεση απομάκρυνση του από την κυβέρνηση και τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας".

Κασσελάκης: Κανένα 41% δεν σας δίνει το δικαίωμα να τον κρατήσετε στη θέση του

Στις δηλώσεις του Δημήτρη Βαρτζόπουλου αναφέρεται με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, στρέφοντας παράλληλα τα πυρά του κατά του πρωθυπουργού.

Συγκεκριμένα αναφέρει: "Ως εδώ, κ. Μητσοτάκη. Έχετε καλύψει φιλοναζί υποψήφια, χουντικό υποψήφιο, ομοφοβικό βουλευτή. Τώρα, ως εδώ. Κανένα «41%» δε σας δίνει το δικαίωμα να κρατήσετε στη θέση του υφυπουργού υγείας έναν άνθρωπο ο οποίος δίνει βιολογικό άλλοθι στις γυναικοκτονίες και υποτιμά τη γυναικεία φύση. Ζητώ την άμεση αποπομπή του κ. Βαρτζόπουλου από την κυβέρνηση και από την Κ.Ο. της Ν.Δ. Αν ο κ. Μητσοτάκης τον κρατήσει βουλευτή του, ας εξηγήσει στις γυναίκες ψηφοφόρους της Ν.Δ. γιατί θεωρεί ότι ‘οι γυναίκες είναι για άλλες δουλειές, για να τίκτουν', όπως πιστεύει ο υφυπουργός του - και φυσικά όχι ο Φρόυντ".

ΠΑΣΟΚ - Γλαβίνας: Αναχρονιστικές και άκρως επικίνδυνες οι δηλώσεις του

«Αναχρονιστικές και άκρως επικίνδυνες» χαρακτήρισε τις δηλώσεις του υφυπουργού Υγείας, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Θανάσης Γλαβίνας.

«Οι θέσεις του Υφυπουργού Υγείας κ. Βαρτζόπουλου «ότι η γυναικοτονία έχει μια βιολογική βάση» και ότι η επιθετική συμπεριφορά των ανδρών έχει βιολογικά χαρακτηριστικά, δεν στερούνται μόνο επιστημονικής βάσης, αλλά είναι αναχρονιστικές και άκρως επικίνδυνες, εφόσον δικαιολογούν τέτοιες ειδεχθείς ενέργειες και οπλίζουν το χέρι πιθανών μελλοντικών γυναικοκτόνων. Λίγες μόνο μέρες μετά τη δολοφονία της Κυριακής στους Αγ. Αναργύρους, καλούμε τη Νέα Δημοκρατία να αποδοκιμάσει άμεσα τις απόψεις του Υφυπουργού της», τόνισε χαρακτηριστικά.

Νέα Αριστερά - Χαρίτσης: Να αποπεμφθεί εδώ και τώρα

Στις δηλώσεις Βαρτζόπουλου αναφέρεται με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης. Συγκεκριμένα αναφέρει: "'Ακουσα πριν λίγο τις εξωφρενικές, τις αδιανόητες δηλώσεις του υφυπουργού Υγείας, Δημήτρη Βαρτζόπουλου. Και θυμήθηκα τις αστείες δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη ότι είναι ‘πολέμιος της άκρας δεξιάς'. Οι δηλώσεις Βαρτζόπουλου έρχονται από τις πιο σκοτεινές μέρες της ρατσιστικής ευγονικής και τους πιο ζοφερούς, ολοκληρωτικούς καιρούς της πολιτικής μας ιστορίας. Ο κύριος Μητσοτάκης οφείλει να τον αποπέμψει εδώ και τώρα και να απολογηθεί για την επιλογή του. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.