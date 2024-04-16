«Αυτοσυγκράτηση» ζήτησε ο Πούτιν σε επικοινωνία με τον Ιρανό πρόεδρο

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Ιράν και κάλεσε όλα τα μέρη στη Μέση Ανατολή να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Το τηλεφώνημα έρχεται εν μέσω φόβων ότι οποιαδήποτε περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, ειδικά όσο εμπλέκονται οι ΗΠΑ, θα μπορούσε να οδηγήσει τη Ρωσία να εμπλακεί σε μια ευρύτερη σύγκρουση.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμπραϊμ Ράισι, ο Πούτιν συζήτησε λεπτομερώς για την ισραηλινή επίθεση στο προξενείο του Ιράν στη Συρία την 1η Απριλίου, μετέδωσε το RIA Novosti, επικαλούμενο το Κρεμλίνο.

Από την πλευρά του, ο Ραΐσι είπε ότι η επίθεση αντιποίνων του Ιράν με πυραύλους και drone εναντίον του Ισραήλ το Σάββατο ήταν «αναγκαστική και περιορισμένη» και τόνισε ότι δεν ενδιαφέρεται για περαιτέρω κλιμάκωση.

Η Ρωσία και το Ιράν είναι στενοί σύμμαχοι, με το τελευταίο να είναι ορκισμένος εχθρός των ΗΠΑ και προμηθευτής στρατιωτικού υλικού στον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία.



