Ολόκληρος ο πλανήτης με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη κίνηση Νετανιάχου λίγες ώρες μετά τη δίχως προηγούμενο επίθεση του Ιράν. Θα απαντήσουμε αναλόγως απειλεί πίσω το Ιράν.

Μέτα από μια μαραθώνια συνεδρίαση το πολεμικό συμβούλιο του Ισραήλ αποφάσισε να υπάρξει αντεπίθεση, να «χτυπήσει» το Ιράν. Όπως μεταδίδει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΙ στο Τελ Αβίβ, Σταύρος Ιωαννίδης το Ισραήλ αποφάσισε να πραγματοποιηθεί ένα πλήγμα που θα «πονέσει» το Ιράν. Ένα πλήγμα που θα έχει τις «ευλογίες» των Αμερικανών και των λοιπών συμμάχων και το οποίο δεν θα προκαλέσει ολοκληρωτικό πόλεμο. Αυτή την χρυσή τομή αναζητούν τα μέλη του πολεμικού συμβουλίου του Ισραήλ που αναμένεται να συνεδριάσει ξανά αύριο ενώ στη συνέχεια ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να ενημερώσει και τα μέλη της αντιπολίτευσης.

Με βάση την ενημέρωση που έκαναν σήμερα οι στρατιωτικές Αρχές του Ισραήλ και συγκεκριμένα η αεροπορία του Ισραήλ η οποία παρουσίασε και πιθανούς στόχους που έθεσε στη διάθεση του πολεμικού συμβουλίου, τα σενάρια που είναι στο τραπέζι είναι τα εξής:

Πλήγμα που μπορεί να γίνει σε ιρανικές υποδομές, σε εργοστάσια πχ. παραγωγής οπλισμού ή πυραύλων χωρίς ωστόσο όπως αναφέρουν οι πηγές να υπάρχουν θύματα από αυτές τις επιθέσεις

Εξετάζεται ακόμα το σενάριο να χτυπηθούν οργανώσεις που υποστηρίζει το Ιράν όπως στο Λίβανο τη Χεζμπολάχ, Φρουρούς της Επανάστασης, στη Συρία, στο Ιράκ ακόμα και στην Υεμένη, τους Χούθι, να δοθεί δηλαδή ένα μήνυμα μέσω των αντιπροσώπων οι οποίες βρίσκονται σε σύγκρουση έτσι κι αλλιώς με το ισραήλ

Ένα ακόμη πιο ακραίο σενάριο που θα μπορούσε να προκαλέσει ανάφλεξη στην περιοχή αφορά χτύπημα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, το οποίο προς το παρόν σύμφωνα με πληροφορίες δεν προκρίνεται.

Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς λίγο πριν την επίθεση του Ιράν υπήρχαν πληροφορίες και για τον οπλισμό που αναμένεται να χρησιμοποιηθεί και για τους πιθανούς στόχους που είναι οι στρατιωτικές βάσεις και κυρίως τα αεροδρόμια. Επιπλέον, αυτό που γνωρίζουν οι υπηρεσίες πληροφοριών καθώς και ο ισραηλινός στρατός είναι πως το Ιράν έχει ακόμα τη δυνατότητα και το απόθεμα οπλισμού για να εξαπολύσει νέες και σφοδρότερες επιθέσεις και γι'αυτό στο πολεμικό συμβούλιο καταλήγουν πως πρέπει να δοθεί μια απάντηση που να είναι σαφής και ξεκάθαρη.

Ωστόσο, υπάρχει, διάσταση απόψεων μεταξύ βασικών μελών του συμβουλίου, καθώς οι ακραίοι εταίροι του κυβερνητικού συνασπισμού του Νετανιάχου πιέζουν για άμεση και σκληρή απάντηση.

Μπάιντεν: «Δεσμευόμαστε» για την ασφάλεια του Ισραήλ και των άλλων περιφερειακών εταίρων

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αφοσιωμένες στην ασφάλεια του Ισραήλ» επισήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν μιλώντας για πρώτη φορά δημόσια μετά την επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ το Σαββατοκύριακο. Όπως είπε, παραμένει επικεντρωμένος στην ασφάλεια του Ισραήλ και στην επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός και για τους ομήρους, καθώς εργάζεται για να αποτραπεί η διάχυση της σύγκρουσης σε έναν ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο.

«Δεσμευόμαστε σε μια κατάπαυση του πυρός που θα φέρει τους ομήρους στο σπίτι και θα αποτρέψει την επέκταση της σύγκρουσης πέρα ​​από αυτό που υπάρχει ήδη», δήλωσε ο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο.

Ο πρόεδρος έκανε τα σχόλια καλωσορίζοντας τον πρωθυπουργό του Ιράκ Μοχάμεντ Σιά αλ-Σουντάνι στο Οβάλ Γραφείο εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης στην περιοχή.

«Είμαστε επίσης αφοσιωμένοι στην ασφάλεια του προσωπικού και των εταίρων μας στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Ιράκ», είπε ο Μπάιντεν. «Η εταιρική σχέση μεταξύ του Ιράκ και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι κρίσιμη» κατέληξε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του, στέκονται ενωμένοι για να αμυνθούν έναντι αυτής της απειλής.

Στην επιχείρηση αναχαίτισης συμμετείχαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, καταρρίπτοντας πάνω από 80 ντρόουνς και 6 βαλλιστικούς πυραύλους και ο Τζο Μπάιντεν εξαίρει την ικανότητα του αμερικανικού στρατού, μιλώντας με τον αντισυνταγματάρχη της μοίρας που σταμάτησε τους πυραύλους της Τεχεράνης.

Η Ουάσινγκτον δεν επιθυμεί «κλιμάκωση» με το Ιράν αλλά θα συνεχίσει να υπερασπίζεται το Ισραήλ, δηλώνει ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μπλίνκεν

Οι ΗΠΑ δεν «επιδιώκουν κλιμάκωση» αλλά θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται το Ισραήλ μετά την επίθεση του Ιράν κατά του εβραϊκού κράτους, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

«Δεν επιδιώκουμε κλιμάκωση αλλά θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε το Ισραήλ και να προστατεύουμε τις δυνάμεις μας στην περιοχή», τόνισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας κατά την έναρξη της συνάντησής του με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Ιράκ, Μοχαμάντ Αλί Ταμίμ.

«Νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο έδειξε ότι το Ισραήλ δεν χρειάζεται να αμυνθεί μόνο του όταν είναι θύμα επιθετικότητας...», δήλωσε, καταδικάζοντας την ιρανική επίθεση ως «πρωτοφανή σε εύρος και μέγεθος», η πρώτη ευθεία επίθεση από το Ιράν στο Ισραήλ.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ έκανε και πάλι λόγο για έντονη διπλωματική κινητικότητα «τις τελευταίες 36 ώρες, με στόχο τον συντονισμό μιας διπλωματικής απάντησης για να προσπαθήσει να αποτραπεί η κλιμάκωση» στην περιοχή. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας συναντήθηκε με τους ομολόγους του από την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, τη Βρετανία και τη Γερμανία, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Από την πλευρά του ο Αλί Ταμίμ δήλωσε ότι η Βαγδάτη κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να δείξουν αυτοσυγκράτηση. «Η κυβέρνηση του Ιράκ προειδοποιεί ότι η κλιμάκωση στην περιοχή θα μετεξελιχθεί σε έναν ευρύτερο πόλεμο που θα απειλήσει τη διεθνή ασφάλεια», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός του Ιράκ Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ και θα γίνει δεκτός στον Λευκό Οίκο από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν .

Το Ισραήλ καθυστερεί την χερσαία επιχείρηση στη Ράφα μετά την επίθεση του Ιράν

Την ίδια ώρα, η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ φαίνεται πως αλλάζει τα σχέδια του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αν και ο ίδιος σχεδίαζε να κάνει τα πρώτα του βήματα προς μια χερσαία επίθεση στη Ράφα αυτή την εβδομάδα, όλα δείχνουν πως τελικά θα την καθυστερήσει αφού μια πιθανή απάντηση στο Ιράν αποτελεί προτεραιότητα για εκείνον, όπως ανέφεραν δύο ισραηλινές πηγές στο CNN.

Η επίθεση του Ιράν το περασμένο Σάββατο στο Ισραήλ, εκτοξεύοντας 300 drones και πυραύλους ώθησε τον ισραηλινό πρωθυπουργό να καθυστερήσει τα σχέδιά του για την επίθεση, όπου πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν βρει επί του παρόντος εκεί καταφύγιο. Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία είχε σχεδιάσει να ρίξει φυλλάδια σε μέρη της πόλης τη Δευτέρα, ανέφεραν οι πηγές. Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι το Ισραήλ παραμένει αποφασισμένο να πραγματοποιήσει χερσαία επίθεση στη νότια πόλη αν και παραμένει ασαφής το πότε θα εκκενώσουν την περιοχή οι άμαχοι.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε τη σημασία της εισβολής στη Ράφα προκειμένου να διαλύσει τα εναπομείναντα τάγματα της Χαμάς, παρά τη σημαντική πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες να την ακυρώσει. Μάλιστα, το μέλλον του πολέμου στη Γάζα και μια επερχόμενη χερσαία επίθεση στη Ράφα αποτελούν επίσης μέρος της συζήτησης του έου πολεμικού υπουργικού συμβουλίου που διεξάγεται.

