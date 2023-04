Τι δουλειά έχει ένα μικροσκοπικό άλογο ανάμεσα στα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο;

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός,

Ένα μικροσκοπικό πιστό αντίγραφο της κεφαλής αλόγου από το άρμα της Σελήνης, του ανατολικού αετώματος του Παρθενώνα, έχει τοποθετηθεί από τους δημιουργούς του στην αίθουσα του Βρετανικού Μουσείου που φιλοξενεί τα Γλυπτά του αρχαιοελληνικού ναού.

Το αντίγραφο είναι ύψους μόλις 19 μικρομέτρων (σσ. 19 εκατομμυριοστά του μέτρου), δηλαδή μικρότερο από το πιο μικρό ορατό μήκος κύματος του φωτός και επομένως απίθανο να εντοπιστεί από τους υπευθύνους του Μουσείου ή όποιον άλλον το αναζητήσει. Είναι πιθανώς η μικρότερη τρισδιάστατη κατασκευή που έχει γίνει ποτέ.

A microscopic replica of the horse of Selene from the Parthenon Marbles has been hidden in the British Museum by activists hoping to reignite talks over their future. https://t.co/em4Y1LiSvh pic.twitter.com/IugUBGuP4W