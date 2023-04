Έκρυθμη η κατάσταση στη Γαλλία: Διαδηλωτές εισέβαλαν σε κτίριο του Χρηματιστηρίου στο Παρίσι - Δείτε βίντεο

Εκατοντάδες διαδηλωτές στη Γαλλία εισήλθαν για λίγο στα γραφεία ενός διαχειριστή χρηματιστηρίου την Πέμπτη στο Παρίσι, καθώς συνεχίστηκαν οι διαμαρτυρίες κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης του προέδρου Μακρόν η οποία αυξάνει τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης στα 64 έτη από 62 που είναι σήμερα.

Διαδηλωτές, ανεμίζοντας σημαίες και κρατώντας φωτοβολίδες, κατέλαβαν την Euronext, φωνάζοντας: «Είμαστε εδώ, είμαστε εδώ, ακόμη και αν ο Μακρόν δεν το θέλει, είμαστε εδώ».

JUST IN - Protesters invade Euronext, the Paris Stock Exchange after anger against Macron's pension reform pic.twitter.com/TixNnDFwno

Φώναζαν επίσης: "Μακρόν παραιτήσου!"

Νωρίτερα αυτό το μήνα, παρόμοιες σκηνές σημειώθηκαν στα γραφεία της Blackrock στο Παρίσι.

Protestors storm the Euronext Bourse building in La Défense district of Paris



Angry at Macron and his now-passed pensions reforms pic.twitter.com/MSKhv6OfM0