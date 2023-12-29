Μια βρετανίδα εθελόντρια γιατρός στην Ουκρανία φέρεται να βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι της στο Κίεβο, τα ξημερώματα της περασμένη Κυριακής, παραμονή Χριστουγέννων.

Πρόκειται για πρώην φοιτήτρια στο χημικό Katherine Mielniczuk η σορός της οποίας εντοπίστηκε από μέλη της μονάδας της, της 151ης μονάδας των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων.

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ουκρανική εθελοντική οργάνωση Project Konstantin είπε: «Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Katherine Mielniczuk. Μάθαμε αυτά τα φρικτά νέα πριν από μερικές ώρες και μετά από συζητήσεις με την οικογένειά της, προσφερθήκαμε να τη βοηθήσουμε. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι εντοπίστηκε στο κρεβάτι της σήμερα το πρωί (24 Δεκεμβρίου 2023), η αιτία του θανάτου της σε αυτό το στάδιο δεν αντιμετωπίζεται ως ύποπτη. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν αργότερα από τις αρχές. Προς το παρόν, εστιάζουμε στον πόνο που υπομένει η οικογένειά της και προσπαθούμε να κατευνάσουμε τα βάσανά τους δίνοντάς τους την ευκαιρία να πετάξουν στην Ουκρανία και θέλουμε να βοηθήσουμε με τα έξοδα επαναπατρισμού».

«Αναπαύσου εν ειρήνη, Apache», καταλήγει η ανάρτηση.

Η «Kat», όπως την αποκαλούσαν χαϊδευτικά, υπηρέτησε ως εκπαιδεύτρια και μάχιμη ιατρός σε μια ομάδα που ονομαζόταν Menace Medics.

Γράφοντας στο blog της, η απόφοιτος χημείας είπε: «Στην Menace Medics, στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους γιατρούς με κρίσιμο ιατρικό εξοπλισμό και επισκευές/καύσιμα οχημάτων, που θα ξεπεράσουν την ικανότητά μας να λειτουργούμε, σώζοντας έτσι τις ζωές θαρραλέων ξένων μαχητών και αδυσώπητων Ουκρανών στρατιωτών».

Σε μια ανάρτησή της στις 28 Νοεμβρίου, είπε ότι πέρασε τις πρώτες της μέρες σε ένα ασθενοφόρο μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία με ένα κουτάβι που φαινόταν να είναι μέσα στο όχημα μαζί της.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Ιούλιο, η «Kat» έδωσε μια συνέντευξη σε έναν τοπικό ρεπόρτερ όπου είπε ότι εργαζόταν στο Μπρίστολ όταν αποφάσισε να εγγραφεί στην Ουκρανία λέγοντας ότι ένιωθε ότι ήταν «καθήκον της να βοηθήσει».

Και πρόσθεσε: «Θα μείνω για όσο διάστημα χρειαστεί ίσως δεν είναι ασφαλές να είμαι εδώ ή μέχρι να χρειαστεί να επιστρέψω στον αδερφό μου ή στη μητέρα μου».

Οι Αρχές προσπαθούν τώρα να εξακριβώσουν τα αίτια του θανάτου της.

