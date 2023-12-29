Ρωσία: Όλοι οι στόχοι που είχαν οριστεί στις ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία έχουν πληγεί

«Όλοι οι στόχοι έχουν πληγεί» στις ρωσικές επιδρομές που έθεσαν στο στόχαστρο την Ουκρανία αυτή την εβδομάδα, ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωση το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Όλοι οι στόχοι που είχαν οριστεί έχουν πληγεί» ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, διευκρινίζοντας πως η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 50 πλήγματα, μεταξύ των οποίων ένα «μεγάλο πλήγμα» στην Ουκρανία μεταξύ της 23ης και 29ης Δεκεμβρίου σε εγκαταστάσεις στρατιωτικών υποδομών, αποθηκών πυρομαχικών και σημεία ανάπτυξης Ουκρανών στρατιωτών και ξένων μισθοφόρων.

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 100 τραυματίστηκαν σήμερα, Παρασκευή στο κύμα αεροπορικών επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις σε πολλές πόλεις της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο γενικός εισαγγελέας της χώρας.

