Στις 5 Ιανουαρίου η κηδεία του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε

Την ερχόμενη Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου, στην πόλη Οφενμπουργκ θα τελεστεί η κηδεία του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, σύμφωνα με δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας.

Ο Γερμανός πολιτικός που διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ιστορίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών την περασμένη Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου.

Ο δήμος της πόλης Οφενμπουργκ, στο νοτιοδυτικό κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης, αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα της εφημερίδας Offenburger Tageblatt.

Η κηδεία πρόκειται να τελεστεί στην προτεσταντική εκκλησία της πόλης, και η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο ιστορικό νεκροταφείο Waldbach στο Οφενμπουργκ, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο Σόιμπλε ήταν επίτιμος δημότης της πόλης αυτής.

Πηγή: skai.gr

