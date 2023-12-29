Στις 5 Ιανουαρίου η κηδεία του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε

Την ερχόμενη Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου, στην πόλη Οφενμπουργκ θα τελεστεί η κηδεία του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, σύμφωνα με δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας.
Ο Γερμανός πολιτικός που διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ιστορίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών την περασμένη Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου.
Ο δήμος της πόλης Οφενμπουργκ, στο νοτιοδυτικό κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης, αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα της εφημερίδας Offenburger Tageblatt.
Η κηδεία πρόκειται να τελεστεί στην προτεσταντική εκκλησία της πόλης, και η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο ιστορικό νεκροταφείο Waldbach στο Οφενμπουργκ, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Ο Σόιμπλε ήταν επίτιμος δημότης της πόλης αυτής.
- Η κόρη και ο γαμπρός του Ερντογάν καλούν σε μεγάλη συγκέντρωση για τη Γάζα την Πρωτοχρονιά στην Κωνσταντινούπολη
- Συνεχίζει να «χτυπά» τη Βρετανία η κακοκαιρία Γκέριτ: Αναμένονται ισχυροί άνεμοι και χιόνια παραμονή της Πρωτοχρονιάς
- Ο επικεφαλής της εξωτερικής αντικατασκοπείας του Πούτιν υπόσχεται να αποτρέψει έξωθεν παρεμβάσεις στις προεδρικές εκλογές
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.