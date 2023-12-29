Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ουκρανία: Πυρκαγιά σε πολυώροφο κτίριο της Οδησσού, έπειτα από αναφορές για καταρρίψεις drones

Σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν την κορυφή του πολυώροφου κτιρίου να έχει τυλιχτεί στις φλόγες

Πυρκαγιά σε κτίριο της Οδησσού στην Ουκρανία

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε πολυώροφο κτίριο στο λιμάνι της Οδησσού, λίγη ώρα αφότου σήμανε συναγερμός για μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν στην περιοχή, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

«Πολυώροφο κτίριο στην Οδησσό υπέστη ζημιές από μη επανδρωμένο αεροσκάφος που κατέρριψε η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα», σύμφωνα με ανάρτηση του περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ στην πλατφόρμα Telegram. Προέτρεψε τους κατοίκους της Οδησσού να παραμείνουν στα καταφύγια, καθώς ο συναγερμός δεν έχει λήξει. Επί του παρόντος διασταυρώνονται οι πληροφορίες για ανθρώπινες απώλειες, συμπλήρωσε.

Σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν την κορυφή του πολυώροφου κτιρίου να έχει τυλιχτεί στις φλόγες. Δεν είναι προς το παρόν γνωστό αν υπάρχουν θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Οδησσός Πυρκαγιά κτίριο Drones
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark