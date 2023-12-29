Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε πολυώροφο κτίριο στο λιμάνι της Οδησσού, λίγη ώρα αφότου σήμανε συναγερμός για μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν στην περιοχή, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

«Πολυώροφο κτίριο στην Οδησσό υπέστη ζημιές από μη επανδρωμένο αεροσκάφος που κατέρριψε η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα», σύμφωνα με ανάρτηση του περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ στην πλατφόρμα Telegram. Προέτρεψε τους κατοίκους της Οδησσού να παραμείνουν στα καταφύγια, καθώς ο συναγερμός δεν έχει λήξει. Επί του παρόντος διασταυρώνονται οι πληροφορίες για ανθρώπινες απώλειες, συμπλήρωσε.

Σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν την κορυφή του πολυώροφου κτιρίου να έχει τυλιχτεί στις φλόγες. Δεν είναι προς το παρόν γνωστό αν υπάρχουν θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

