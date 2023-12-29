Το Ιράν απορρίπτει τις δυτικές επικρίσεις για την αύξηση του εμπλουτισμού ουρανίου

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν απέρριψε σήμερα τις επικρίσεις της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την αύξηση του εμπλουτισμού ουρανίου, λέγοντας ότι αυτό αποτελεί μέρος του ειρηνικού πυρηνικού του προγράμματος.

«Ο εμπλουτισμός σε επίπεδο 60% στα κέντρα εμπλουτισμού του Ιράν ήταν πάντα και θα συνεχίσει να είναι σύμφωνος με τις ειρηνικές ανάγκες της χώρας και πλήρως υπό την εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Νάσερ Καναανί στα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

