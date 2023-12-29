Τουρκία: Η κόρη κι ο γαμπρός Ερντογάν καλούν σε μεγάλη συγκέντρωση για τη Γάζα

Σε μεγάλη πορεία στην Κωνσταντινούπολη για τη Γάζα και για τους Τούρκους στρατιώτες που σκοτώθηκαν σε επιχειρήσεις εκτός τουρκικών συνόρων καλούν ανήμερα την Πρωτοχρονιά η κόρη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Εσρά Αλμπαϊράκ και ο σύζυγός της Μπεράτ Αλμπαϊράκ, πρώην υπουργός Οικονομικών.

«Σας καλούμε όλους στη Γέφυρα του Γαλατά στις 08.30 το πρώτο πρωινό του νέου έτους για να μοιραστούμε τον πόνο των στρατιωτών μας και των μαρτύρων μας στη Γάζα και να δείξουμε σε όλο τον κόσμο τη στάση μας ενάντια σε αυτή την καταπίεση» αναφέρει το ζεύγος Μπεράτ και Εσρά Αλμπαϊράκ σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μεταδίδεται από τα ΜΜΕ.

«Αρνούμαστε να παραδοθούμε σε ένα καθεστώς που σκοτώνει συστηματικά παιδιά. Καμία παράλογη ιδεολογία δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτή τη φρικτή γενοκτονία.Φωνάζουμε με κάθε ευκαιρία ότι ο κόσμος δεν πρέπει να παραδοθεί σε μία μόνο χώρα. Μπροστά στις σημερινές φρικαλεότητες, καλούμε όλους να αμφισβητήσουν το παγκόσμιο σύστημα. Θέλουμε ο Νετανιάχου και η κυβέρνησή του να δικαστούν για τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν και θέλουμε η καταδίκη στη συνείδηση να βρει το αντίστοιχό της στα διεθνή ποινικά δικαστήρια» αναφέρει στο μήνυμα της η Εσρά Αλμπαϊράκ.

Στο ίδιο βίντεο εμφανίζεται και ο γιος του Τούρκου προέδρου, Μπιλάλ Ερντογάν.

Η πορεία διοργανώνεται από το προσκείμενο στο κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) «Ίδρυμα Νεολαίας της Τουρκίας» (TUGVA), το οποίο κάνει λόγο για μία άνευ προηγουμένου συγκέντρωση όσον αφορά στη μαζικότητά της. Το ραντεβού έχει δοθεί, όπως αναφέρεται στο βίντεο, στις 8:30 το πρωί της πρώτης ημέρας της χρονιάς, μετά την πρωινή προσευχή στα τεμένη της Πόλης.

