Βρετανία: Στο νοσοκομείο έξι μετανάστες που κρύβονταν σε φορτηγό ψυγείο

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Έξι μετανάστες εντοπίστηκαν από τις βρετανικές αρχές κρυμμένοι σε φορτηγό ψυγείο που έφτασε στο λιμάνι του Νιουχέιβεν στο ανατολικό Σάσεξ με φέρι μποτ από τη Γαλλία.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν πριν τον κατάπλου του πλοίου, με ασθενοφόρα, αστυνομία και συνοριοφυλακή να υποδέχονται το φορτηγό στη βρετανική ακτή.

Οι έξι μετανάστες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο, ενώ η αστυνομία προέβη στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός με την κατηγορία της οργάνωσης παράνομης εισόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο και του δεύτερου με την κατηγορία της παράνομης εισόδου.

Το 2019 είχαν βρει τραγικό θάνατο 39 μετανάστες που εντοπίστηκαν στοιβαγμένοι σε φορτηγό στο Έσεξ.



Six people have been taken to hospital and two others arrested after migrants were found in the back of a lorry in East Sussex



Sky's @AlicePorterTV has the latest from Newhaven



Full story: https://t.co/enCatIVar3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/nk3sgqcrPC — Sky News (@SkyNews) February 16, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.