Βρετανία: Στο νοσοκομείο έξι μετανάστες που κρύβονταν σε φορτηγό ψυγείο

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν πριν τον κατάπλου του πλοίου, με ασθενοφόρα, αστυνομία και συνοριοφυλακή να υποδέχονται το φορτηγό στη βρετανική ακτή

Βρετανία

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Έξι μετανάστες εντοπίστηκαν από τις βρετανικές αρχές κρυμμένοι σε φορτηγό ψυγείο που έφτασε στο λιμάνι του Νιουχέιβεν στο ανατολικό Σάσεξ με φέρι μποτ από τη Γαλλία.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν πριν τον κατάπλου του πλοίου, με ασθενοφόρα, αστυνομία και συνοριοφυλακή να υποδέχονται το φορτηγό στη βρετανική ακτή.

Οι έξι μετανάστες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο, ενώ η αστυνομία προέβη στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός με την κατηγορία της οργάνωσης παράνομης εισόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο και του δεύτερου με την κατηγορία της παράνομης εισόδου.

Το 2019 είχαν βρει τραγικό θάνατο 39 μετανάστες που εντοπίστηκαν στοιβαγμένοι σε φορτηγό στο Έσεξ.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Βρετανία Μετανάστες
