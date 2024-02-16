Η υποψήφια για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, Νίκι Χέιλι, επέκρινε σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ ότι διατηρεί φιλική σχέση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά τον θάνατο στη φυλακή του Αλεξέι Ναβάλνι, του πιο ισχυρού πολιτικού αντιπάλου του Ρώσου ηγέτη.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να συντάσσεται με τον Βλαντίμιρ Πούτιν - έναν άνθρωπο που σκοτώνει τους πολιτικούς του αντιπάλους, κρατά ομήρους Αμερικανούς δημοσιογράφους και ποτέ δεν έκρυψε την επιθυμία του να καταστρέψει την Αμερική», είπε η Χέιλι σε δήλωση που δημοσίευσε η ομάδα της προεκλογικής της εκστρατείας.

Ο Τραμπ επαινεί διαρκώς τον Πούτιν τα τελευταία χρόνια, αποκαλώντας τον Ρώσο ηγέτη μια «ιδιοφυΐα» το 2022 για την απόφασή του να εισβάλει στη γειτονική Ουκρανία, πυροδοτώντας έναν πόλεμο που εξακολουθεί να μαίνεται.

Οι επικρίσεις της Χέιλι κατά του Τραμπ με αφορμή τον θάνατο Ναβάλνι, έρχονται καθώς η Ρεπουμπλικανή υποψήφια εντείνει την κριτική της στον Τραμπ, σε μια προσπάθεια να μικρύνει το μεγάλο προβάδισμα του πρώην προέδρου σε προκριματικές εκλογές και δημοσκοπήσεις.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Χέιλι έχει εξαπολύσει οξείες επιθέσεις για τον χαρακτήρα του και τις διανοητικές του ικανότητες και τον κατηγόρησε ότι έρχεται κοντά με δικτάτορες.

Σε μια ξεχωριστή ανάρτηση στο X, η Χέιλι κατηγόρησε τον Πούτιν για τον θάνατο του Ναβάλνι και έκανε άλλη μια επίθεση στον Τραμπ.

«Ο Πούτιν το έκανε αυτό», έγραψε. «Ο ίδιος Πούτιν που επαινεί και υπερασπίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ», συμπλήρωσε.

Ένας εκπρόσωπος της εκστρατείας του Τραμπ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

