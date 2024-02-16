«Μη επιτρέψετε να συμβεί»: σε μια ταινία του Καναδού Ντάνιελ Ρόερ, που κέρδισε το 2023 το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ, ο Ρώσος ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, που πέθανε αιφνιδίως σήμερα σε ηλικία 47 ετών, στη φυλακή, άφηνε την πολιτική διαθήκη του.

Ο Ναβάλνι δηλητηριάστηκε με τον νευροτοξικό παράγοντα Νόβιτσοκ στις 20 Αυγούστου 2020, ενώ ταξίδευε για τη Σιβηρία και έπειτα από έντονες διεθνείς πιέσεις μεταφέρθηκε, σε κωματώδη κατάσταση, στο Βερολίνο προκειμένου να αναρρώσει. Οι δηλώσεις του έγιναν στο διάστημα που βρισκόταν στη Γερμανία.

«Η διαθήκη μου, για την περίπτωση που με σκοτώσουν, είναι πολύ απλή: μην το αφήσετε να συμβεί!» έλεγε τότε, στο τέλος του ντοκιμαντέρ, το οποίο προβλήθηκε αφού εκείνος επέστρεψε στη Ρωσία και συνελήφθη αμέσως, στις 17 Ιανουαρίου 2021, στο αεροδρόμιο της Μόσχας. «Το μήνυμά μου είναι κάτι το προφανές: μην το αφήσετε να συμβεί. Δεν πρέπει, δεν μπορούμε να κατεβάσουμε τα χέρια», επαναλάμβανε σε αυτήν την ταινία που έφερε τον απλό τίτλο «Ναβάλνι».

«Εάν συμβεί αυτό (σ.σ. η δολοφονία του), σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή θα είμαστε εξαιρετικά ισχυροί, αφού αποφάσισαν να με σκοτώσουν. Και πρέπει να επωφεληθούμε από αυτήν την ισχύ», πρόσθεσε.

«Μην τα παρατάτε, να θυμάστε ότι είμαστε μια γιγαντιαία δύναμη που βρίσκεται υπό τον ζυγό αυτών των χυδαίων τύπων απλώς και μόνο επειδή δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο ισχυροί είμαστε. Το μόνο που χρειάζεται για να νικήσει το Κακό είναι η παθητικότητα των καλών ανθρώπων. Για αυτό δεν πρέπει να μένουμε παθητικοί», κατέληγε ο Ναβάλνι.

Από το κελί της φυλακής του, εκμεταλλευόταν κάθε εμφάνισή του στα δικαστήρια για να μιλήσει και να περάσει τα μηνύματά του. Όταν δικάστηκε για «εξτρεμισμό», τον Αύγουστο του 2023, κατήγγειλε «τον πιο ηλίθιο και παράλογο πόλεμο του 21ου αιώνα», αναφερόμενος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Ξέρω ότι ο ζόφος θα εξαφανιστεί, ότι θα κερδίσουμε, ότι η Ρωσία θα γίνει μια ειρηνική, φωτεινή και χαρούμενη χώρα», έγραψε τον Ιούνιο του 2023.

