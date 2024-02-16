Το Ισραήλ δεν σχεδιάζει να διώξει τους Παλαιστίνιους από τη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατς, προσθέτοντας πως [το Ισραήλ] θα συντονίσει τα σχέδιά του για εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες στην πόλη Ράφα με τη γειτονική Αίγυπτο.

Η βαθιά εδραιωμένη ανησυχία ότι οι Παλαιστίνιοι μπορεί να εκδιωχθούν από τη Λωρίδα της Γάζας πλανάται τόσο για τους Παλαιστίνιους όσο και για τους Άραβες γείτονές τους αφότου το Ισραήλ εξαπέλυσε την επίθεσή του σε απάντηση για την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου εναντίον του Ισραήλ.

Το Ισραήλ ετοιμάζεται να επιτεθεί στη Ράφα και πηγές έχουν πει πως σχέδια έκτακτης ανάγκης καταστρώνονται στην Αίγυπτο για τη φιλοξενία Παλαιστινίων αν η κατάσταση γίνει κρίσιμη.

Ο Κατς είπε πως το Ισραήλ δεν είχε εναλλακτική από το να εισέλθει στη Γάζα καθώς μαχητές της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς χρησιμοποιούσαν την πόλη ως κάλυμμα.

"Δεν έχουμε καμία πρόθεση να απελάσουμε Παλαιστίνιους από τη Λωρίδα της Γάζας", είπε ο Κατς, προσθέτοντας πως το Ισραήλ δεν θέλει να κυβερνήσει τη Γάζα όταν τελειώσει ο πόλεμός του εναντίον της Χαμάς που εξουσιάζει τον θύλακα.

"Το Ισραήλ δεν θέλει να χτυπήσει κανέναν Παλαιστίνιο άμαχο, κατά συνέπεια τους μετακινούμε σε ασφαλείς ζώνες ενώ η Χαμάς προσπαθεί να το εμποδίσει. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να κυβερνήσουμε την πολιτική ζωή στη Γάζα μετά τον πόλεμο. Σκοπός μας είναι να διασφαλίσουμε πως η Γάζα θα «αποϋλοποιηθεί»", είπε.

Όταν ρωτήθηκε πού θα πάνε οι εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι στην πόλη, ο Κατς υπονόησε ότι μόλις η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γάζας, η Χαν Γιούνις, εκκαθαριστεί από τους μαχητές της Χαμάς, εκείνοι θα μπορούν να επιστρέψουν εκεί ή στο δυτικό τμήμα του θύλακα.

Δυτικοί αξιωματούχοι και υπηρεσίες αρωγής έχουν προειδοποιήσει πως ο εξαναγκασμός προσφύγων στην Αίγυπτο θα ήταν καταστροφή, Ο Κατς φάνηκε να υποβαθμίζει αυτή την επιλογή και είπε πως το Ισραήλ συζητά πώς θα απομακρύνει πρόσφυγες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά θα συντονιστεί επίσης με την Αίγυπτο.

"Θα ασχοληθούμε με τη Ράφα αφού μιλήσουμε με την Αίγυπτο γι' αυτό. Θα το συντονίσουμε, έχουμε μια ειρηνευτική συμφωνία μαζί τους και θα βρούμε έναν τόπο που δεν θα κάνει κακό στους Αιγύπτιους", είπε ο Κατς. "Θα συντονίσουμε τα πάντα και δεν θα βλάψουμε τα συμφέροντά τους".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.