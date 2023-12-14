Βρετανία: Σταθερό στο 5,25% το επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε σταθερό στο 5,25% το βασικό επιτόκιο δανεισμού μετά από τη συνεδρίαση της επιτροπής νομισματικής πολιτικής.

Τρία από τα εννέα μέλη της επιτροπής ψήφισαν πάντως υπέρ της αύξησης του επιτοκίου.

Τα δε πρακτικά της συνεδρίασης προειδοποιούν για διατήρηση του υψηλού ποσοστού των επιτοκίων για «εκτενή χρονική περίοδο», καθώς γίνεται επίκληση πιθανών επίμονων πληθωριστικών πιέσεων.

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας Άντριου Μπέιλι είπε πως η απόφαση να παραμείνει αμετάβλητο επιτόκιο ακολουθεί έναν μακρύ δρόμο που έχει διανυθεί φέτος.

«Διαδοχικές αυξήσεις του επιτοκίου έχουν συμβάλει στο να μειώσουν τον πληθωρισμό από πάνω από 10% τον Ιανουάριο σε 4,6% τον Οκτώβριο. Αλλά υπάρχει ακόμα κάμποσος δρόμος να διανύσουμε. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τα στοιχεία στενά και να λαμβάνουμε τις αναγκαίες αποφάσεις για να φέρουμε τον πληθωρισμό πίσω στο κάτω από το 2%», συμπλήρωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας.

Πηγή: skai.gr

