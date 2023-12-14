Τρία μέλη της οικογένειας ενός κοριτσιού 10 ετών που βρέθηκε νεκρό τον Αύγουστο στην Βρετανία, τα οποία είχαν φύγει για έναν μήνα στο Πακιστάν, δήλωσαν σήμερα αθώα για τον φόνο της ενώπιον δικαστηρίου στο Λονδίνο.

Το πτώμα της 10χρονης Σάρα Σαρίφ βρέθηκε στις 10 Αυγούστου στο σπίτι της οικογένειας στο Γουόκινγκ, στη νότια Αγγλία, έπειτα από κλήση του πατέρα της από το Πακιστάν. Η νεκροτομή έδειξε ότι έφερε "πολλά τραύματα" που είχαν προκληθεί σε μεγάλο χρονικό διάστημα.

Sara Sharif: Father, step-mother and uncle deny girl's murder https://t.co/1L82fArMy5 — BBC News (World) (@BBCWorld) December 14, 2023

Μετά τη φυγή τους για έναν μήνα στο Πακιστάν, ο πατέρας του κοριτσιού, ο 41χρονος Ουρφάν Σαρίφ, η σύντροφός του, η 29χρονη Μπεϊνάς Μπατούλ, όπως και ο αδελφός του Ουρφάν, ο 28χρονος Φαϊσάλ Μαλίκ, επέστρεψαν στη Βρετανία στις 13 Σεπτεμβρίου και συνελήφθησαν όταν βγήκαν από το αεροπλάνο.

Σε αυτούς απαγγέλθηκαν κατηγορίες για φόνο και προφυλακίστηκαν.

Η δίκη τους προβλέπεται να διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο του 2024.

Σε βίντεό της στις αρχές Σεπτεμβρίου, η θετή μητέρα του κοριτσιού δήλωνε ότι ο θάνατός της ήταν "ατύχημα".

Ο Ουρφάν Σαρίφ είχε φύγει στο Πακιστάν μαζί με τα άλλα πέντε παιδιά του, για τα οποία δόθηκε εντολή να μεταφερθούν σε δομή προστασίας ανηλίκων στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.