ΕΕ: Δέσμευση για μετεγκατάσταση περίπου 60.000 προσφύγων το 2024-2025

Δεκατέσσερις χώρες μέλη της ΕΕ δεσμεύονται να μετεγκαταστήσουν σχεδόν 61.000 πρόσφυγες το 2024-2025, ανακοίνωσε σήμερα η ευρωπαία επίτροπος Εξωτερικών Υποθέσεων, προσθέτοντας επίσης ότι ελπίζει σε μια ευρωπαϊκή συμφωνία για τη μεταρρύθμιση του μεταναστευτικού «πριν από τα Χριστούγεννα».

«Από το 2015, προσφέραμε προστασία σε 175.000 ανθρώπους μέσω προγραμμάτων μετεγκατάστασης και ανθρωπιστικής εισόδου», δήλωσε η Ίλβα Γιόχανσον στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο περιθώριο του Παγκόσμιου Φόρουμ του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη Γενεύη.

«Για το 2024 και το 2025, 14 κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί να μετεγκαταστήσουν και να υποδεχθούν για ανθρωπιστικούς λόγους περισσότερους από 60.000 ανθρώπους, σχεδόν 61.000», τους 31.000 από τους οποίους μέσω προγραμμάτων μετεγκατάστασης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, πρόσθεσε.

Η επίτροπος διευκρίνισε πως ο αριθμός αυτός σηματοδοτεί μια ελαφρά αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όμως δεν έδωσε λεπτομέρειες για τις 14 χώρες, εξηγώντας πως η ανακοίνωση θα πρέπει να γίνει από τις ίδιες.

Τα προγράμματα μετεγκατάστασης της Αρμοστείας επιτρέπουν στους πρόσφυγες, που έχουν βρει καταφύγιο σε μια πρώτη χώρα, να εγκατασταθούν σε μια άλλη χώρα, η οποία έχει δεχθεί να τους παράσχει διεθνή προστασία και έπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα μόνιμη κατοικία.

Η Γιόχανσον δήλωσε επίσης πως στη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, οι χώρες μέλη παρείχαν προστασία σε περίπου ένα εκατομμύριο ανθρώπους, πράγμα που σημαίνει «ότι η ΕΕ υποδέχεται σήμερα το 20% των προσφύγων στον κόσμο».

Η ίδια ανακοίνωσε εξάλλου «65 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον βοήθειας» της Κομισιόν «για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη πίεση» με την έλευση ουκρανών προσφύγων.

Η ευρωπαία αξιωματούχος έκανε επίσης λόγο για «εντατικές διαπραγματεύσεις» σχετικά με τη δύσκολη μεταρρύθμιση της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ, αναφέροντας πως απομένουν «πολύ λίγα εκκρεμή σημεία τριβής».

Ο δηλωμένος στόχος των Βρυξελλών είναι να επιτύχουν την ερχόμενη άνοιξη, πριν από τις ευρωεκλογές, την οριστική υιοθέτηση αυτού του «Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο», που παρουσιάσθηκε το Σεπτέμβριο του 2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Είμαστε τώρα πολύ, πολύ κοντά στην επίτευξη ενός τελικού συμβιβασμού», δήλωσε η Γιόχανσον προς τους δημοσιογράφους διαβεβαιώνοντας: «Ασφαλώς δεν βρισκόμαστε ακόμα σ' αυτό το σημείο. Συνεπώς δεν είναι ακόμη η ώρα της γιορτής».

Η επίτροπος πρόσθεσε ωστόσο πως ελπίζει ότι οι διαπραγματεύσεις θα καταστεί δυνατό να ολοκληρωθούν «πριν από τα Χριστούγεννα», πριν προσθέσει πως πιστεύει ότι «αυτό πρέπει τουλάχιστον να γίνει πριν από το τέλος Φεβρουαρίου».

