Τα ζώδια για την Κυριακή 5 Μαΐου 2024

Κριός

Είναι μια μέρα που θα σας κάνει αισιόδοξους, ίσως και περήφανους, σίγουρα όμως πληθωρικούς και υπερβολικούς. Και λόγω της υπερβολής ή της αμέλειας σας, τα όσα θετικά θα μπορούσε να μας φέρει το θετικό πλανητικό σκηνικό θα εξανεμιστούν. Καλό θα ήταν να κάνετε πολύ προσεκτικό χειρισμό κυρίως των οικονομικών σας τις μέρες αυτές, γιατί θα ξοδέψετε πολλά χρήματα σε ανώφελες δαπάνες.

Ταύρος

Βρίσκεστε σε μια δύνη, σε ένα καταλυτικό σημείο της μεταβατικής περιόδου. Μην σας τρομάζουν οι αλλαγές και τα προβλήματα. Ήδη έχετε καταφέρει πολλά και στο άμεσο μέλλον τα αποτελέσματα θα είναι θεαματικά. Τα αισθηματικά σας θα παρουσιάσουν βελτίωση και η επαγγελματική σας άνοδος θα σας ικανοποιήσει πολύ σύντομα. Νέες ευκαιρίες και προτάσεις θα σας γεμίσουν με αισιοδοξία, αρκεί να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες και κρατήσετε χαμηλούς τόνους

Δίδυμος

Αφήστε την ασφάλεια της σταθερότητας για λίγο και αποτολμήστε κάτι νεωτεριστικό ή ακόμη και πιο επικίνδυνο για τα δικά σας δεδομένα. Θα σας ανανεώσει και θα τονώσει την αυτοπεποίθηση σας. Μείνετε μόνο μακριά από μηχανορραφίες στον εργασιακό σας χώρο, γιατί το μόνο που θα καταφέρετε σε αντίθετη περίπτωση είναι να γίνετε μέρος του προβλήματος.

Καρκίνος

Ένας επαγγελματικός κύκλος ίσως να ολοκληρώνεται για σας και ένας νέος να ανοίγει. Αυτό μπορεί να σημαίνει μεταξύ άλλων μια νέα απασχόληση ή ένα νέο αντικείμενο δουλειάς. Θα πρέπει να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας στην δουλειά σας, μια και οι απαιτήσεις θα είναι εξαιρετικά μεγάλες. Για όσους αναζητούν εργασία, μην ξεχνάτε να είστε ειλικρινείς αναφορικά με τις ικανότητες σας.

Λέων

Η επιθυμία να απελευθερωθείτε από περιορισμούς ή ρουτινιάρικες πρακτικές είναι σήμερα εξαιρετικά μεγάλη και θα υπάρξουν αρκετές ευκαιρίες να απελευθερωθείτε ή να πειραματιστείτε, ιδιαίτερα στον σεξουαλικό τομέα. Το ένστικτό σας είναι ισχυρό και ακριβές, που σας βοηθάει να αναλάβετε ρίσκα, χωρίς όμως να κινδυνεύετε να χάσετε τα πάντα.

Παρθένος

Υπάρχει διάχυτος ενθουσιασμός για ένα νέο επαγγελματικό ξεκίνημα ή μια νέα ευκαιρία καριέρας που προκύπτει. Χαρείτε τα νέα, οργανώστε όμως εγκαίρως και σε ρεαλιστική βάση τα επόμενα βήματα σας. Κάποιο άτομο από το στενό σας περιβάλλον δεν φημίζεται για την εντιμότητα του και το ξέρετε.

Είναι καιρός να το απομακρύνετε για να μπορέσετε να ηρεμήσετε…

Ζυγός

Η πλανητική συγκυρία της μέρας αυξάνει την επιθυμία σας να αγωνιστείτε ή να διαγωνιστείτε και να κερδίσετε. Όποια ενέργεια ξεκινήσει τώρα αναμένεται να στεφτεί από επιτυχία, κυρίως όμως στον αθλητισμό, στις επιχειρήσεις ή ακόμη και στην αισθηματική σας ζωή. Η καλή τύχη που απολαμβάνετε οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ισχυρή πίστη στον εαυτό σας, αλλά και στις καλές σας προθέσεις. Η καλή κρίση θα σας βοηθήσει να διακρίνετε τις ευκαιρίες που θα σας οδηγήσουν σε προσωπική, υλική και πνευματική ανάπτυξη.

Σκορπιός

Κάτι φαίνεται να αλλάζει στην ζωή σας. Θα μπορούσε να είναι μια νέα φιλία που γεννιέται, μια νέα ερωτική γνωριμία ή ένας νέος συνεταιρισμός. Ότι και να είναι θα αλλάξει την ζωή σας με συναρπαστικό τρόπο. Υπάρχουν μέρες που όλοι μας αντιμαχόμαστε το νεωτεριστικό και το άγνωστο, κάποιες άλλες όμως είμαστε πιο επιδεκτικοί. Σήμερα είναι η δική σας μέρα της αντίστασης. Αύριο όμως το σκηνικό θα είναι διαφορετικό…

Τοξότης

Τα χαρακώματα και οι αντεγκλήσεις στον επαγγελματικό χώρο έχουν πάρει διαστάσεις για κάποιους από εσάς, αυτό όμως πρέπει να σταματήσει γιατί σας βλάπτει. Αισθάνεστε εξ αιτίας αυτού ευάλωτοι, δεν θα πρέπει όμως αυτό να σας εμποδίσει όμως να διεκπεραιώσετε τις προγραμματισμένες δραστηριότητες σας. Προσοχή μόνο σε πιθανά λάθη και παραλήψεις…

Αιγόκερως

Θα εκνευριστείτε γιατί κάποιες αναποδιές και καθυστερήσεις θα σας δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα σε εργασιακό επίπεδο. Ελέγξτε τις αντιδράσεις και τα νεύρα σας, γιατί θα επιβαρύνετε ακόμη περισσότερο το κλίμα. Μην φορτώνεστε και με νέες αρμοδιότητες, γιατί η καθημερινότητα σας δεν αντέχει επιπλέον φόρτο εργασίας. Αναζητήστε την χαρά σε όσα καλά έχετε και μην γίνεστε πλεονέκτες…

Υδροχόος

Θα πρέπει να βρείτε τις εσωτερικές σας ισορροπίες σήμερα και να αποβάλλετε ότι επώδυνο σας στοιχειώνει από το παρελθόν, για να μπορέσετε να πάτε μπροστά. Μπορεί να είναι επώδυνο, είναι όμως απόλυτα αναγκαίο. Η περισυλλογή θα σας βοηθήσει να πάρετε τις αποστάσεις που πρέπει από τα προβλήματα σας, καθώς και να γεμίσετε τις μπαταρίες σας.

Ιχθείς

Την διάθεση σας θα επηρεάσουν σήμερα θέματα σπιτιού και οικογενείας. Είστε αρκετά ευμετάβλητοι και θα προσαρμοστείτε ανάλογα με την συμπεριφορά και τα συναισθήματα των άλλων. Μην αποστασιοποιείστε συναισθηματικά, γιατί αυτό θα δώσει την εντύπωση σε όσους σας αγαπούν ότι δεν τους νοιάζεστε.

