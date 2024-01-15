Τόρις: Οδεύουν προς εκλογική συντριβή στις εκλογές του 2024

Το κόμμα του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ αναμένεται να υποστεί εκλογική ήττα ανάλογη με εκείνη που είχε υποστεί από το Εργατικό Κόμμα στις εκλογές του 1997, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας YouGov που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Telegraph.

Ενόψει των εκλογών που αναμένονται αργότερα μέσα στο 2024, η δημοσκόπηση προέβλεψε ότι οι Εργατικοί αναμένεται να αποσπάσουν 385 έδρες στο κοινοβούλιο, ενώ οι Συντηρητικοί να διατηρήσουν μόλις 169 χάνοντας περισσότερες έδρες από όσες είχαν χάσει το 1997.

Αυτό θα αντιπροσωπεύει μια μετακίνηση 11,5% προς τους Εργατικούς του Κιρ Στάρμερ, τη μεγαλύτερη υποχώρηση της υποστήριξης κυβερνώντος κόμματος που έχει καταγραφεί από το 1906, γράφει η εφημερίδα.

Οι 14.000 ψηφοφόροι που απάντησαν στη δημοσκόπηση της YouGov αντιπροσωπεύουν περίπου επταπλάσιο από τον συνήθη αριθμό ερωτηθέντων σε δημοσκοπήσεις της εταιρείας. Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε για λογαριασμό μιας ομάδας χορηγών των Τόρις, σημειώνει η εφημερίδα.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις έχουν επανειλημμένως καταδείξει ότι οι Τόρις έπονται των Εργατικών. Μια δημοσκόπηση της YouGov τον Νοέμβριο εμφάνισε το κόμμα του Σούνακ να βρίσκεται 19 ποσοστιαίες μονάδες πίσω από τους Εργατικούς.

Ερωτηθείς σχετικά με την τελευταία πρόβλεψη για βαριά εκλογική ήττα, ο υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς απάντησε ότι το κόμμα του έχει σχέδιο για να κερδίσει τους ψηφοφόρους.

«Έχουμε σχέδιο, το επεξεργαζόμαστε. Οι πολίτες θα αρχίσουν να βλέπουν τα οφέλη του. Αυτός είναι ο λόγος που θα περιμένουμε μέχρι τις εκλογές, αντί να βασιζόμαστε στις δημοσκοπήσεις» δήλωσε σήμερα ο Σαπς στο Sky News.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

