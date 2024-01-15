Περισσότεροι από 60 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στη Γάζα στη διάρκεια της νύχτας

Περισσότεροι από 60 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας στη διάρκεια της περασμένης νύκτας από τους “έντονους” βομβαρδισμούς του Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης της Χαμάς.

“Περισσότεροι από 60 μάρτυρες και δεκάδες τραυματίες στις νέες σφαγές που διέπραξαν αυτή τη νύκτα και τα ξημερώματα οι δυνάμεις κατοχής”, έγραψε το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα αεροπορικά πλήγματα και οι βομβαρδισμοί του πυροβολικού είχαν στόχο τις πόλεις Χαν Γιούνις και Ράφα, στο νότιο τμήμα της Γάζας, όπου πλέον επικεντρώνει τις επιχειρήσεις του ο ισραηλινός στρατός, καθώς σε και άλλες περιοχές του υπό πολιορκία παλαιστινιακού θύλακα.

Ο πόλεμος μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, που εισήλθε χθες, Κυριακή, στην 100η του ημέρα, ξέσπασε μετά την πρωτοφανή επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης στις 7 Οκτωβρίου εναντίον του Ισραήλ από την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι.

Περίπου 250 άνθρωποι πιάστηκαν όμηροι κατά την επίθεση αυτή, εκ των οποίων 132 κρατούνται ακόμη στη Γάζα. Από αυτούς τουλάχιστον 25 φέρονται να έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές. Περίπου 100 αφέθηκαν ελεύθεροι στο πλαίσιο εκεχειρίας στα τέλη Νοεμβρίου.

Σε αντίποινα το Ισραήλ έχει δεσμευθεί να εξοντώσει τη Χαμάς και βομβαρδίζει ανηλεώς τη Λωρίδα της Γάζας. Μέχρι στιγμής σχεδόν 24.000 άνθρωποι, κυρίως γυναίκες και παιδιά, έχουν σκοτωθεί στον θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

