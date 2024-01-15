Τα τελευταία χρόνια, η 3η Δευτέρα κάθε Ιανουαρίου θεωρείται η πιο καταθλιπτική μέρα του χρόνου και για αυτό ονομάζεται Blue Monday.

Σήμερα, 15 Ιανουαρίου, είναι η Blue Monday του 2024.

Λέγεται ότι αυτή η ημέρα προκαλεί τη μεγαλύτερη μελαγχολία στους ανθρώπους από έναν συνδυασμό παραγόντων που αφορά τόσο το τέλος των γιορτών, όσο και την πίεση για τους στόχους της νέας χρονιάς.

Πρόκειται για ένα «κοινωνικό» όρο που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν αυθαίρετο και λένε ότι δεν ευσταθεί επιστημονικά.

Ο Craig Jackson, καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Birmingham City δηλώνει χρακτηριστικά: «Η μελαγχολία του χειμώνα είναι μια φυσική αντίδραση στις διακοπές των Χριστουγέννων και στο τέλος των γιορτών. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο αυτή η ημερομηνία μπορεί να θεωρηθεί ως πιο καταθλιπτική από άλλες είναι λόγω του ότι τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης λένε στους ανθρώπους για την Blue Monday και έτσι μπορεί να προκύψει ένα φαινόμενο αυτοεκπληρούμενης προφητείας».

Πηγή: skai.gr

