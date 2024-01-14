Έτοιμο να δράσει και πάλι εναντίον των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη παραμένει το Ηνωμένο Βασίλειο, αν συνεχισθούν οι επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών και εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, προειδοποίησε σήμερα ο βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον.

«Στείλαμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: οι ενέργειες των Χούθι είναι επιλήψιμες και είμαστε αποφασισμένοι να τους βάλουμε τέλος (...) Θα υπερασπιζόμαστε πάντα την ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Και κυρίως είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τα λόγια μας έργα», διαβεβαίωσε ο υπουργός σε άρθρο του που δημοσιεύεται σήμερα από τη Sunday Telegraph.

Ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας υπογράμμισε πως «το να διατηρήσουμε ανοικτές τις θαλάσσιες οδούς είναι ζωτικής σημασίας εθνικό συμφέρον», καθώς υπάρχει ο κίνδυνος οι τιμές να αυξηθούν «στη Βρετανία και σ' ολόκληρο τον κόσμο».

Το σχόλιό του απηχεί εκείνο του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, ο οποίος προειδοποίησε ότι «δεν θα διστάσει» να «διατάξει και άλλα μέτρα», αν αυτό είναι απαραίτητο για να προστατευθεί το διεθνές εμπόριο.

Ενώ μαίνεται ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, η ένταση αυξήθηκε τους τελευταίους μήνες στην Ερυθρά Θάλασσα με επιθέσεις των Χούθι με στόχο τη θαλάσσια κυκλοφορία, σε αλληλεγγύη με τους Παλαιστινίους.

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής, αμερικανικές και βρετανικές επιδρομές στοχοθέτησαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ανταρτών αυτών που υποστηρίζονται από το Ιράν και ελέγχουν εκτεταμένες περιοχές της Υεμένης, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για περιφερειακή κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Γάζα.

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε επίσης ένα νέο πλήγμα χθες, Σάββατο, εναντίον «μιας εγκατάστασης ραντάρ» των ανταρτών της Υεμένης.

Αυτές οι στρατιωτικές ενέργειες «συνέβαλαν ώστε να μειωθούν οι δυνατότητες των Χούθι», δήλωσε ο Κάμερον, υπογραμμίζοντας ότι αυτά τα πλήγματα ήταν «απαραίτητα, αναλογικά και νόμιμα» καθώς και «πλήρως διαχωρισμένα» από τη σύγκρουση στη Γάζα.

Ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας κατήγγειλε επίσης το ρόλο που διαδραματίζει το Ιράν, δηλώνοντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Sky News πως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Τεχεράνη είναι «ο κακόβουλος παίκτης» πίσω από τους «ενδιάμεσους», οι οποίοι είναι στην περιοχή οι Χούθι ή η Χαμάς.

Μερικοί βρετανοί βουλευτές έχουν εκφράσει τη λύπη τους για το γεγονός ότι το κοινοβούλιο δεν είχε ενημερωθεί πριν από τα πλήγματα και ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ πρόκειται να μιλήσει για το θέμα αυτό αύριο, Δευτέρα, ενώπιον των βουλευτών.

Ο επικεφαλής των αντιπολιτευόμενων Εργατικών Κιρ Στάρμερ, φαβορί στις δημοσκοπήσεις για να γίνει πρωθυπουργός με τις επόμενες εκλογές, δήλωσε σήμερα στο BBC πως θα υποστήριζε ενδεχόμενη συνέχιση των αεροπορικών πληγμάτων στην Υεμένη «εφόσον είναι δικαιολογημένο να γίνουν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

