Κόκκινο πανί μοιάζει για την συντηρητική κυβέρνηση της Βρετανίας ό,τι σχετίζεται με την λέξη «μετανάστευση». Είτε αυτό αφορά την νόμιμη είτε την παράτυπη, οι Τόρις θέλουν να μηδενίσουν τις μεταναστευτικές ροές μετά τους αριθμούς ρεκόρ που καταγράφηκαν.

Υπενθυμίζεται, ότι μόλις πριν δύο εβδομάδες η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS) έθεσε την καθαρή μετανάστευση στις 672.000. Ο υπουργός Εσωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι τώρα δηλώνει «έως εδώ». Στην επίσημη ανακοίνωσή του, τη Δευτέρα, έκανε γνωστό το νέο σχέδιο πέντε σημείων, το οποίο θα στοχεύσει στον περιορισμό της νόμιμης μετανάστευσης, δηλαδή των μεταναστών που έρχονται στη χώρα κυρίως για εργασιακούς λόγους ή λόγους εκπαίδευσης.

Το σχέδιο των 5 σημείων

Συγκεκριμένα, σε αυτό συμπεριλαμβάνεται η αύξηση του απαιτούμενου ετήσιου εισοδήματος από 26.200 λίρες σε 38.700 ενώ καθίσταται σχεδόν αδύνατον στους εργαζόμενους φροντίδας να φέρουν μαζί τους στη χώρα εξαρτώμενα μέλη.

Παράλληλα, αυξάνεται και η ετήσια εισφορά όλων των εργαζομένων από το εξωτερικό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας από 624 λίρες σε 1.035. Στο στόχαστρο του σχεδίου μετανάστευσης μπαίνουν και οι φοιτητές, καθώς θα διερευνάται το ενδεχόμενο κατάχρησης στις φοιτητικές βίζες. Τέλος, το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών καταργεί τη δυνατότητα των εταιρειών - που έχουν αναγνωρισμένη έλλειψη προσωπικού - να πληρώνουν 20% λιγότερο τους υπαλλήλους που έρχονται από το εξωτερικό για να καλύψουν αυτές τις θέσεις.

Ο Τζέιμς Κλέβερλι δεν σταμάτησε απλά στις δηλώσεις, και αφού ξεκαθάρισε ότι είναι «υπερβολικά υψηλά τα ποσοστά», έκανε λόγο για κατάχρηση των αδειών παραμονής σε εργασίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Όπως ανέφερε ο ίδιος και σύμφωνα με υπολογισμούς του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας, με τα νέα μέτρα τουλάχιστον 300.000 μετανάστες δεν θα πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις για να έρθουν στην χώρα.

Αντιδράσεις και ευρύτερη συζήτηση των πιθανών επιπτώσεων

Η σκιώδης υπουργός Εσωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, σχολίασε τα νέα μέτρα ως «παραδοχή αποτυχίας της συντηρητικής κυβέρνησης» ενώ η γενική γραμματέας του συνδικάτου UNISON, Κριστίνα Μάκανεα, σε αυστηρότερο τόνο έκανε λόγο για «διαβολικά σχέδια που θα φέρουν την ολική καταστροφή στο NHS και στην κοινωνική φροντίδα».

Είναι γεγονός, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τεράστιες ελλείψεις προσωπικού ιδιαιτέρως σε αυτούς τους τομείς. Σύμφωνα με την σελίδα της κυβέρνησης (gov.uk) μάλιστα, που ανέβασε το νέο σχέδιο του υπουργείου, το ποσοστό των εξειδικευμένων υπαλλήλων και των εργαζομένων υγείας ανέρχεται στο 63% του συνόλου των εργατικών αδειών παραμονής. Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν την ανάγκη της χώρας σε εργατικό δυναμικό. Σήμερα, πάντως, αναλυτές σχολιάζουν και προβλέπουν πιθανά προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από την εφαρμογή του νέου αυτού σχεδίου. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η δυσκολία της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας αλλά και του δημογραφικού προβλήματός της, που ήδη είναι υπαρκτό.

Η δέσμευση του υπουργού Κλέβερλι, παρά τις αντιδράσεις, είναι τα μέτρα να τεθούν σε ισχύ από την άνοιξη του 2024. Είναι χαρακτηριστικό ότι μία ημέρα πριν από τις ανακοινώσεις, ο Βρετανός πρωθυπουργός, μέσω της εφημερίδας ‘The Sun’ είχε δηλώσει «αν δεν μπορείς να συνεισφέρεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν μπορείς να έρθεις στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Πάντως η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει αντιδράσεις και από τα σχέδιά της για την παράτυπη μετανάστευση και συγκεκριμένα τη νέα συμφωνία που υπεγράφη μόλις χθες με την Ρουάντα. Σύμφωνα με πληροφορίες της Telegraph, σχεδόν 10 υφυπουργοί έχουν απειλήσει με παραίτηση τον Σούνακ, αν χρησιμοποιήσει το νομοσχέδιο έκτακτης ανάγκης το οποίο παρακάμπτει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ECHR), με σκοπό να εκτελέσει την πρώτη πτήση των αιτούντων άσυλο προς Ρουάντα.

Πηγή: DW - Ζωή Κατζαγιαννάκη, Λονδίνο

