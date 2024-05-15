Την παραπομπή σε δίκη των 18 κατηγορουμένων που περιλαμβάνονται στην δεύτερη δικογραφία που σχηματίστηκε για την σεξουαλική εκμετάλλευση της 12χρονης από τον Κολωνό εισηγείται προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ο εισαγγελέας Χρήστος Ντζούρας.

Στην πρόταση του ο κ. Ντζούρας μέσα σε 80 σελίδες περιγράφει την δεύτερη υπόθεση που άνοιξε ενώπιον των δικαστικών αρχών προκειμένου να τεθούν ζητήματα με παραγραφές και τις προσωρινές κρατήσεις των κατηγορουμένων της πρώτης δικογραφίας με πρωταγωνιστή τον 55χρονος καταδικασμένο σε ισόβια και 27 ετών κάθειρξη επιχειρηματία στην περιοχή του Κολωνού. Κατά τον εισαγγελικό λειτουργό και οι δεκαοκτώ κατηγορούμενοι, φερόμενοι «πελάτες» στην βαναυσότητα που βίωνε το κορίτσι, πρέπει να οδηγηθούν σε δίκη ενώπιον του Μικτού ορκωτού Δικαστηρίου.

Στους κατηγορούμενους αποδίδεται το κακούργημα που αφορά γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που κατά περίπτωση δεν έχει συμπληρώσει τα 12 έτη ή που δεν έχει συμπληρώσει τα 15 έτη. Σε ορισμένες περιπτώσεις η εισαγγελική πρόταση αφορά και το αδίκημα της πορνογραφίας ανηλίκων.

Οι κατηγορούμενοι της δεύτερης υπόθεσης έχουν εντοπιστεί από καταθέσεις που έδωσε το παιδί για όσα βίωσε πριν δύο χρόνια στον Κολωνό.

Παράλληλα ο κ. Ντζούρας ζητά για όσους εκ των κατηγορουμένων είναι προσωρινά κρατούμενοι, να παραταθεί η κράτηση τους.

Με την πρόταση του ο Εισαγγελέας ζητά επίσης να διερευνηθεί αν από τα στοιχεία της ανάκρισης προκύπτει συμμετοχή του 55χρονού επιχειρηματία για πράξεις που αφορούν και αυτήν την δικογραφία.

Να σημειωθεί ότι για την υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης της ανήλικης, καταδικάστηκαν τον Απρίλιο 19 κατηγορούμενοι, με βασικούς τον 55χρονο, αλλά και τον αποκαλούμενο "Μιχάλη" που καταδικάστηκε σε 18 ετών κάθειρξη. Και οι δύο εκτίουν την ποινή τους στην φυλακή.

Καταδικάστηκαν, επίσης, 17 «πελάτες» σε ποινές από 13 μηνών (που είχαν κατηγορία μόνο για πορνογραφία) έως 7 ετών, ποινή που αφορά κατηγορούμενους που συνάντησαν πάνω από μία φορά το κορίτσι.

Τέλος, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 20 μηνών η μητέρα της ανήλικης για εκβίαση του 55χρονου, ενώ κρίθηκε αθώα για εκπόρνευση του παιδιού της. Κατά της αθώωσης της μητέρας έχει ασκηθεί έφεση από την Εισαγγελία και έτσι η 37χρονη θα δικαστεί εκ νέου για μαστροπεία.

Το δικαστήριο κήρυξε αθώους έξι κατηγορούμενους ως «πελάτες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.