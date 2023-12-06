Μια ομάδα τουριστών έπεσε στα θολά, κρύα νερά ενός καναλιού στη Βενετία όταν η γόνδολα στην οποία επέβαιναν αναποδογύρισε αφού δεν άκουσαν τον γονδολιέρη να σταματήσουν να βγάζουν selfies και να καθίσουν.



Ο γονδολιέρης, ο οποίος επιχειρούσε έναν δύσκολο ελιγμό καθώς περνούσε το σκάφος κάτω από μια γέφυρα κοντά στην περιοχή της πλατείας του Αγίου Μάρκου, κατέληξε επίσης στο νερό προτού προσπαθήσει να σώσει τους επιβάτες του.



Σύμφωνα με αναφορές στον τοπικό Τύπο, οι Κινέζοι τουρίστες μετακινούνταν στη γόνδολα και έβγαζαν selfie με φόντο τα διάσημα αξιοθέατα, όταν συνέβη το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο και κοινοποιήθηκε ευρέως στο διαδίκτυο.



Ο ελιγμός του γονδολιέρη κάτω από τη γέφυρα απαιτούσε τη μέγιστη ισορροπία βάρους στο σκάφος, αλλά οι επιβάτες φέρεται να αγνόησαν τις εντολές του να καθίσουν και αντ' αυτού συνέχισαν να σηκώνονται και να τραβούν φωτογραφίες, ανατρέποντάς το...



VENICE—Tourists capsize gondola after refusing to stop moving for selfies.pic.twitter.com/wFe6AVLldZ December 6, 2023

Πηγή: skai.gr

