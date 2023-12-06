Η Βρετανία ανακοίνωσε νέες κυρώσεις στην Ρωσία

Η Βρετανία προειδοποίησε ότι η Ρωσία προσπαθεί να παρακάμψει τις κυρώσεις καθώς ανακοίνωσε 46 νέα μέτρα εναντίον φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων από άλλες χώρες οι οποίες εμπλέκονται σε εφοδιαστικές αλυσίδες του ρωσικού στρατού.

Οι τελευταίες οντότητες στις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις περιλαμβάνουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κίνα, την Τουρκία, την Σερβία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Ουζμπεκιστάν , αναφέρει το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Η κινεζική πρεσβεία στο Λονδίνο ανακοίνωσε ότι καταδικάζει την κίνηση αυτή και θα αντιταχθεί σε οτιδήποτε υπονομεύει τα συμφέροντά της.

Η Βρετανία, η οποία υποστηρίζει σταθερά την Ουκρανία από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στη χώρα αυτή τον Φεβρουάριο του 2022, ανακοίνωσε ότι στοχεύει προμηθευτές από τρίτες χώρες προκειμένου να περιορίσει την ικανότητα της Ρωσίας να παρακάμπτει τις κυρώσεις για να αποκτήσει προϊόντα που υπόκεινται σε αυτές.

«Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση προς τον Πούτιν και θα λάβουμε πιο αυστηρά μέτρα εναντίον τρίτων μερών που προωθούν προϊόντα και τεχνολογίες που υπόκεινται σε κυρώσεις στη Ρωσία, όπου κι αν βρίσκονται» δήλωσε η υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδια για χώρες του Ινδικού και του Ειρηνικού ωκεανού, Αν Μαρί Τρεβελιάν.

Η Βρετανία επέβαλε κυρώσεις σε 31 φυσικά πρόσωπα και οντότητες, που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και εξαρτήματα πυραύλων και με τις εισαγωγές ηλεκτρονικών στοιχείων, τέσσερις οντότητες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που σχετίζονται με την εμπορία ρωσικού πετρελαίου και άλλες που είχαν διασυνδέσεις με την μισθοφορική οργάνωση Wagner.

Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν επίσης μια αμυντική βιομηχανία της Λευκορωσίας η οποία παράγει στρατιωτική τεχνολογία που χρησιμοποιεί το Μινσκ για να υποστηρίξει την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας.

Η Κίνα ανακοίνωσε ότι τάσσεται κατηγορηματικά κατά των κυρώσεων. «Προειδοποιούμε την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να διορθώσει άμεσα το λάθος της και να άρει τις κυρώσεις από τις κινεζικές εταιρείες», αναφέρεται σε ανακοίνωση της κινεζικής πρεσβείας στο Λονδίνο.

«Η κινεζική κυβέρνηση θα λάβει δραστικά και αποτελεσματικά μέτρα για να διαφυλάξει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των κινεζικών επιχειρήσεων».

Εν τω μεταξύ, η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος (NCA) ανακοίνωσε ότι εξέδωσε προειδοποίηση προς τις τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς θεσμούς και μέλη του ρυθμιστικού τομέα της Βρετανίας για τις προσπάθειες της Ρωσίας να αποκτήσει προϊόντα που υπόκεινται σε κυρώσεις μέσω ενδιάμεσων χωρών.

«Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην Ρωσία ως αποτέλεσμα της εισβολής της στην Ουκρανία, είχαν μια σημαντική επίδραση στην ικανότητά της να αγοράζει προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου στρατιωτικού υλικού, στις διεθνείς αγορές» αναφέρεται σε ανακοίνωση της NCA.

«Ωστόσο, σε μια προσπάθεια να παρακάμψει αυτούς τους ελέγχους, η Ρωσία χρησιμοποιεί περίπλοκες εφοδιαστικές αλυσίδες και εναλλακτικές οδούς εφοδιασμού για να αποκτήσει προϊόντα που υπόκεινται σε κυρώσεις».

Η Βρετανία, από τότε που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, έχει επιβάλει κυρώσεις σε περισσότερα από 1.600 φυσικά πρόσωπα και 250 οντότητες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

