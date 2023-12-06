Το Ισραήλ προειδοποιεί την Ευρώπη για τρομοκρατικές ενέργειες της Χαμάς σε όλη την επικράτεια

Στοιχεία για το δίκτυο και τις τρομοκρατικές επιθέσεις ακτιβιστών της Χαμάς παρέχει μέσω προσωπικών επιστολών που εστάλησαν σε περίπου είκοσι Ευρωπαίους ηγέτες το υπουργείο Υποθέσεων Διασποράς του Ισραήλ.

Ειδικότερα, οι επιστολές υπογεγραμμένες από τον υπουργό Διασποράς Αμικάι Τσίκλι, περιλαμβάνουν στοιχεία για την τρομοκρατική δράση ακτιβιστών της Χαμάς και στελέχη του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFLP) σε μεγάλες πόλεις σε όλη την Ήπειρος.

«Εβδομάδες έχουν περάσει από τη βαρβαρότητα που διέπραξε η Χαμάς σε βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένους και χιλιάδες Ισραηλινούς πολίτες. Δεν είναι ώρα για αμφισημίες. Θέλω να το διευκρινίσω αυτό κατηγορηματικά. Η Χαμάς έχει αποδείξει ότι στόχος της είναι να σκοτώνουν Εβραίους παντού», έγραψε ο Τσικλί.

«Από τη σφαγή, οι εκκλήσεις για βία κατά των Εβραίων σε όλο τον κόσμο έχουν αυξηθεί κατά 120% - ένα συγκλονιστικό στατιστικό. Δυστυχώς, η αιματηρή επιθυμία της Χαμάς δεν περιορίζεται στο Ισραήλ και τους Εβραίους, αλλά επεκτείνεται και στην Ευρώπη και στους Χριστιανούς. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι στο παρελθόν, Τα μέλη της Χαμάς εξέφρασαν την πρόθεση να κατακτήσουν οι ισλαμιστές την Ευρώπη».

Οι επιστολές στάλθηκαν σε ηγέτες στην Ιταλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία, την Ελλάδα, τη Γερμανία και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Πρέπει να ξεριζωθεί και να εξαλειφθεί»

«Η Χαμάς λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια παγκοσμίως, κυρίως μέσω κρυφών ανθρωπιστικών δωρεών», δήλωσε ο Τζουρ Μπαρ-Οζ, Επικεφαλής του Τμήματος Έρευνας και Εξωτερικών Σχέσεων του Υπουργείου Υποθέσεων της Διασποράς. «Πρόκειται για ένα σύνθετο δίκτυο μίσους που λειτουργεί σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των δυτικών και άκρως δημοκρατικών. Αυτό το φαινόμενο πρέπει να ξεριζωθεί και να εξαλειφθεί το συντομότερο δυνατό. Αυτή η δραστηριότητα έχει ήδη αποφέρει αποτελέσματα και έχει συνέπειες».

Εκτός από την προσωπική έκκληση του υπουργού, οι επιστολές περιελάμβαναν στοιχεία που δυσφημούν τους ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων, αναρτήσεων που επαινούν τη δραστηριότητα της Χαμάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολλά άλλα. «Ο στόχος είναι να καταλάβουν αυτές οι χώρες ότι είναι πραγματική απειλή και να ενεργήσουν για την εξάλειψή της».



Πηγή: skai.gr

