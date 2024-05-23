Το ακορντεόν τιμά σήμερα η Google, αφιερώνοντας στο διάσημο μουσικό όργανο το σημερινό Google Doodle.

Το ακορντεόν επινοήθηκε στη Γερμανία την δεκαετία του 1800. Σαν σήμερα το 1829, κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ένα όργανο με το όνομα ακορντεόν, που προέρχεται από τη γερμανική λέξη akkord .

Σήμερα είναι ένα από τα πιο δημοφιλή μουσικά όργανα και παίζεται σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.