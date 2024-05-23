Κίνηση υψηλού ρίσκου η προκήρυξη εκλογών από τον πρωθυπουργού της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ στις 4 Ιουλίου, καθώς το κόμμα των Εργατικών με ηγέτη τον Κιρ Στάρμερ προηγείται σημαντικά στις δημοσκοπήσεις και έχει σημαντικές πιθανότητες να εγκατασταθεί στο νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ έπειτα από 14 χρόνια κυβέρνησης Συντηρητικών.

Μιλώντας υπό βροχή έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ, ο Σούνακ είπε χθες ότι είναι «η στιγμή για τη Βρετανία να επιλέξει το μέλλον της», καθώς, όπως υποστήριξε, οι Τόρις είναι το κόμμα που μπορούν να εμπιστευθούν οι πολίτες σε μια περίοδο παγκόσμιας αστάθειας.

Η ανακοίνωση του Σουνάκ σήμανε συναγερμό στους βουλευτές των Τόρις, που ανησυχούν ότι το κόμμα τους, το οποίο βρίσκεται 20 μονάδες πίσω από τους Εργατικούς στις δημοσκοπήσεις, θα μπορούσε να εξαερωθεί. Μάλιστα, κάποιοι βουλευτές σκέφτονται να αποστείλουν επιστολές μομφής, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Στάρμερ φαίνεται ότι θα γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός μετά το ολικό λίφτινγκ που πέτυχε στο κόμμα των Εργατικών, το οποίο αναμόρφωσε μετά την εκλογική συντριβή πριν από σχεδόν πέντε χρόνια.

Σε τηλεοπτικό μήνυμα μπροστά σε σημαίες συνδικάτων, ο ηγέτης των Εργατικών δήλωσε ότι η προκήρυξη εκλογών δίνει στους ψηφοφόρους την ευκαιρία να φέρουν αλλαγές. «Το μέλλον της χώρας στα χέρια σας» είπε.

«Στις 4 Ιουλίου έχετε την επιλογή και μαζί μπορούμε να σταματήσουμε το χάος, μπορούμε να γυρίσουμε σελίδα, μπορούμε να αρχίσουμε να ανοικοδομούμε τη Βρετανία και να αλλάξουμε τη χώρα μας» είπε ο Στάρμερ.

Ο Σουνάκ αποφάσισε τελικά να δώσει ημερομηνία για εκλογές στηριζόμενος στο αφήγημα ότι η οικονομία βελτιώνεται. Νωρίτερα, μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο είπε ότι η πτώση του πληθωρισμού και οι εξελίξεις στο μεταναστευτικό θα ενίσχυε το προεκλογικό μήνυμα των Τόρις.

Ωστόσο, δύο υπουργοί του υπουργικού συμβουλίου -η Esther McVey και ο Chris Heaton-Harris- φέρεται να εξέφρασαν επιφυλάξεις για την ημερομηνία εν μέσω ανησυχιών ότι οι ψηφοφόροι δεν έχουν πεισθεί παρά τις βελτιωμένες προοπτικές της οικονομίας.

Ο υπουργός Στέγασης, Μάικλ Γκόουβ, υποστήριξε την απόφαση του πρωθυπουργού λέγοντας ότι «όποιος τολμά κερδίζει». «Και τόλμησες, πρωθυπουργέ, και θα κερδίσεις».

Μιλώντας έξω από την Ντάουνιγκ Στριτ, ο Σουνάκ είπε: «Ελπίζω ότι η δουλειά μου, από τότε που έγινα πρωθυπουργός, δείχνει ότι έχουμε ένα σχέδιο και είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τολμηρά μέτρα που είναι απαραίτητα για να ανθίσει η χώρα μας. Ήμουν πάντα ειλικρινής μαζί σας για το τι χρειάζεται να γίνει και όταν αυτό είναι δύσκολο. Δεν θα ισχυριστώ ότι τα έχουμε κάνει όλα σωστά. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί, αλλά είμαι περήφανος για όσα πετύχαμε μαζί, τις τολμηρές ενέργειες που κάναμε. Είμαι σίγουρος για το τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον. Το ερώτημα τώρα είναι πώς και ποιον εμπιστεύεστε για ένα ασφαλές μέλλον για εσάς, την οικογένειά σας και τη χώρα μας».

Η Σουνάκ προειδοποίησε ότι ο βρετανικός λαός δεν μπορεί να πιστέψει καμία υπόσχεση του Στάρμερ.

«Αυτές οι εκλογές θα διεξαχθούν τη στιγμή που ο κόσμος είναι πιο επικίνδυνος από ό,τι ήταν από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου», είπε. «Αυτοί οι αβέβαιοι καιροί απαιτούν ένα σαφές σχέδιο και τολμηρή δράση για να χαράξουμε μια πορεία προς ένα ασφαλές μέλλον. Πρέπει να επιλέξετε σε αυτές τις εκλογές ποιος έχει αυτό το σχέδιο».

Ανώτατα στελέχη του Συντηρητικού Κόμματος στη συνέχεια συνομίλησαν με τους βουλευτές των Τόρις, στους οποίους είπαν ότι το κόμμα πρέπει να διατηρήσει όσο το δυνατόν περισσότερες από τις ψήφους που κέρδισε το 2019, υποστηρίζοντας ότι ήταν η καλύτερη επιλογή σε μια εποχή παγκόσμιας αστάθειας.

Ο Σουνάκ παρευρέθηκε σε προεκλογική συγκέντρωση στο Λονδίνο το απόγευμα της Τετάρτης και θα πραγματοποιήσει εκστρατεία σε όλη τη χώρα τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: skai.gr

