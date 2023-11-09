Βρετανία: Κριτική στην Υπ. Εσωτερικών για «εμπρηστικό» άρθρο ενόψει διαδήλωσης για την Παλαιστίνη

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Αντιμέτωπη με οξεία κριτική, ακόμα και από στελέχη του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος και κάλεσμα από την αντιπολίτευση για καθαίρεσή της από τον Πρωθυπουργό Σούνακ βρίσκεται για ακόμα μία φορά η Υπουργός Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Σουέλα Μπράβερμαν.

Νεότερη αφορμή έχει σταθεί ένα «εμπρηστικό», όπως αποτιμάται από πολιτικούς και σχολιαστές, άρθρο της αρμόδιας για την αστυνόμευση υπουργού στους Times με το οποίο επαναλαμβάνει την αντίθεσή της στις μαζικές διαδηλώσεις στο Λονδίνο και σε άλλες βρετανικές πόλεις υπέρ της Παλαιστίνης

Έχοντας κάνει επανειλημμένως λόγο σε δηλώσεις της για «πορείες μίσους», αυτή τη φορά αναφέρεται σε «όχλο» με διασυνδέσεις με τη Χαμάς, αλλά επίσης σε αστυνομία που «μεροληπτεί» υπέρ των αριστερών και κατά των δεξιών διαδηλωτών.

Αφορμή για το νέο άρθρο της στάθηκε η απόφαση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας να μην απαγορεύσει τη μεγάλη διαδήλωση του προσεχούς Σαββάτου στο Λονδίνο κατά των Ισραηλινών βομβαρδισμών στη Γάζα, που συμπίπτει με τους εορτασμούς για την Ημέρα Ανακωχής, δηλαδή την επέτειο λήξης του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Ρίσι Σούνακ είχε χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη πορεία «προκλητική και ασεβή», αλλά μετά από συνάντηση με τον διοικητή της Μητροπολιτικής Αστυνομίας σερ Μαρκ Ρόουλι την Τετάρτη αποδέχθηκε ότι δεν πληρούνται τα κριτήρια για απαγόρευση της διαμαρτυρίας. Αστυνομία και διοργανωτές λένε ότι η πορεία δε θα επηρεάσει τα μνημεία και τους χώρους όπου την επομένη θα γίνουν οι ετήσιες εκδηλώσεις μνήμης με επικεφαλής τον βασιλιά Κάρολο.

Οργανώσεις ακροδεξιών έχουν αναγγείλει αντι-συγκέντρωση στο κεντρικό Λονδίνο το Σάββατο με σκοπό να «προστατεύσουν» μνημεία, με αποτέλεσμα να εντείνονται οι φόνοι για επεισόδια στην πόλη.

Η σκιώδης Υπουργός Εσωτερικών των Εργατικών Υβέτ Κούπερ κατηγόρησε την υπουργό ότι εσκεμμένα «υπονομεύει την εμπιστοσύνη στην αστυνομία» και ότι «υποδαυλίζει την ένταση», όντας «εκτός ελέγχου». Ο ηγέτης των Εργατικών σερ Κιρ Στάρμερ έκανε λόγο για «διχαστική» ρητορική από την υπουργό.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η κα Μπράβερμαν αψήφησε την οδηγία της Ντάουνινγκ Στριτ να αλλάξει ορισμένες διατυπώσεις στο επίμαχο άρθρο.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα στην εβδομάδα που η Υπουργός Εσωτερικών φέρνει σε δύσκολη θέση τον πρωθυπουργό και που δέχεται κριτική από συναδέλφους της. Είχε προηγηθεί η αναφορά σε σχέδιο «πάταξης των σκηνών» που χρησιμοποιούν οι άστεγοι, λέγοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις οι άστεγοι επιλέγουν αυτόν τον τρόπο ζωής.

Πλέον, σύμφωνα με πολλαπλά δημοσιεύματα, υπάρχουν στελέχη του Συντηρητικού Κόμματος που ανοιχτά εικάζουν ότι η κα Μπράβερμαν εσκεμμένα προκαλεί τον κ. Σούνακ με τις εμπρηστικές τοποθετήσεις της ώστε να την αποπέμψει, με σκοπό να εμφανιστεί ξανά η ίδια ως διεκδικήτρια της ηγεσίας του κόμματος, ως η ξεκάθαρη εκπρόσωπος της πιο δεξιάς πτέρυγας των Τόρις.

Πάντως, εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε το μεσημέρι ότι ο Πρωθυπουργός «έχει πλήρη εμπιστοσύνη» στην Υπουργό Εσωτερικών.

Η κα Μπράβερμαν κατάφερε δε με το άρθρο της να προκαλέσει αντιδράσεις και στη Βόρεια Ιρλανδία, καθώς έγραψε ότι οι πορείες υπέρ της Παλαιστίνης θυμίζουν εκείνες στην περιοχή. Τώρα ρεπουμπλικανοί και ενωτικοί ζητούν από την υπουργό να διευκρινίσει σε ποια από τις δύο κοινότητες αναφερόταν.

