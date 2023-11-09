Προκαλεί η βρετανίδα ΥΠΕΣ: Οι άστεγοι «επέλεξαν αυτόν τον τρόπο ζωής»

Οι άστεγοι που μένουν στον δρόμο έχουν «επιλέξει αυτόν τον τρόπο ζωής»: οι δηλώσεις αυτές της Βρετανίδας υπουργού Εσωτερικών Σουέλα Μπράβερμαν έχουν προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων, την ώρα που αριθμός ρεκόρ Βρετανών, αντιμέτωπων με το αυξημένο κόστος ζωής, καταφεύγουν σε τράπεζες τροφίμων για να προμηθευτούν βασικά είδη διατροφής.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ το Σάββατο η Μπράβερμαν δήλωσε ότι θέλει να εμποδίσει τους άστεγους να στήνουν τις σκηνές τους σε δημόσιους χώρους. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε οι δρόμοι μας να καταλαμβάνονται από σειρές σκηνών στις οποίες ζουν άνθρωποι, πολλοί από τους οποίους προέρχονται από το εξωτερικό, που μένουν στον δρόμο έχοντας επιλέξει αυτόν τον τρόπο ζωής».

Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε την οργή οργανώσεων αρωγής, της αντιπολίτευσης, ακόμη και κάποιων βουλευτών του Συντηρητικού κόμματος την ώρα που η Βρετανία, η έκτη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως, διέρχεται μια οξεία κρίση στέγασης και κόστους ζωής, που επιδεινώνεται από τον πληθωρισμό. Ακόμη και ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ πήρε αποστάσεις από τη σκληρή γραμμή της υπουργού του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα τον Οκτώβριο η βρετανική κυβέρνηση, στην Αγγλία από τον Μάρτιο του 2022 ως τον φετινό Μάρτιο 104.510 νοικοκυριά ζούσαν σε προσωρινά καταλύματα, αύξηση 10% σε σχέση με την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος και ένας πρωτοφανής αριθμός από το 1998, όταν ξεκίνησαν να διατηρούνται αρχεία.

Στο Λονδίνο 3.272 άνθρωποι κοιμόντουσαν στους δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας από τον Απρίλιο ως τον Ιούνιο του 2023, σχεδόν οι μισοί από τους οποίους για πρώτη φορά.

Κρίση στέγασης

«Κάνοντας τους ανθρώπους αυτούς δακτυλοδεικτούμενους απλώς τους αποτρέπεις από το να ζητήσουν βοήθεια και τους βυθίζεις στη φτώχεια, εκθέτοντάς τους σε μεγάλο κίνδυνο εκμετάλλευσης», έγραψε η οργάνωση προάσπισης των αστέγων Crisis σε ανοικτή επιστολή της προς την κυβέρνηση.

Η κατάσταση είναι ακόμη πιο κρίσιμη, καθώς οι τιμές των ενοικίων έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια. Η πρόσφατη αύξηση των επιτοκίων επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την έλλειψη κατοικιών: κάποιοι ιδιοκτήτες αγόρασαν κατοικίες σε καλή τιμή, όταν τα επιτόκια ήταν χαμηλά, και πλέον είναι αναγκασμένοι να τα πουλήσουν προκειμένου να αποπληρώσουν τα δάνειά τους.

Η κυβέρνηση της Βρετανίας έχει δεσμευθεί επανειλημμένα να σταματήσει τις εξώσεις άνευ λόγου, που έχουν αυξηθεί, αλλά καθυστερεί να υιοθετήσει ένα μέτρο που δεν είναι δημοφιλές μεταξύ των ιδιοκτητών ακινήτων.

«Δεκαετίες αδράνειας μας οδήγησαν σήμερα σε τεράστια ενοίκια, σε αύξηση των εξώσεων και σε επίπεδα ρεκόρ αστέγων και οι υπουργοί κατηγορούν τους πάντες εκτός από τους εαυτούς τους», κατήγγειλε η Πόλι Νιτ γενική διευθύντρια της οργάνωσης αρωγής Shelter.

Ο «χειρότερος» χειμώνας

Ένδειξη των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι Βρετανοί, το Trussel Trust, το μεγαλύτερο δίκτυο τραπεζών τροφίμων στη Βρετανία, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι ο αριθμός των πακέτων με τρόφιμα που διένειμε έφτασε σε πρωτόγνωρα επίπεδα: 1,5 εκατ. από τον Απρίλιο ως τον Σεπτέμβριο φέτος, αύξηση 16% σε σχέση με το 2022.

«Εκτιμούμε ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι ο χειρότερος που έχουμε δει ποτέ», εξήγησε η Έλεν Μπαρνάρντ στέλεχος της οργάνωσης αυτής που διαχειρίζεται 1.400 τράπεζες τροφίμων.

Σχεδόν το 65% των ανθρώπων που ζητάνε τα πακέτα τροφίμων «είναι γονείς με παιδιά που δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς», αποκάλυψε.

Ο πληθωρισμός, αφού έφτασε την κορύφωσή του τον Οκτώβριο του 2022 -- στο 11,1% το υψηλότερο επίπεδο εδώ και 41 χρόνια—τον Σεπτέμβριο έπεσε στο 6,7%, το μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ των χωρών της G7.

Εκτός από τον υψηλό πληθωρισμό οι οργανώσεις αρωγής εκτιμούν ότι η μείωση των κοινωνικών παροχών τα τελευταία δέκα χρόνια και η έλλειψη κατοικιών έχουν επιδεινώσει την επισιτιστική φτώχεια.

«Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τα χρήματα τα οποία θα έπρεπε να δώσουν για τρόφιμα για να πληρώσουν το ενοίκιο και να αποφύγουν την έξωση», υπογράμμισε η Μπαρνάρντ. «Πριν δέκα χρόνια ουσιαστικά δεν υπήρχαν τράπεζες τροφίμων στη Βρετανία. Σήμερα μια γενιά παιδιών μεγαλώνει πιστεύοντας ότι είναι φυσιολογικό να υπάρχει μία τράπεζα τροφίμων σε κάθε κοινότητα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.