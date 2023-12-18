Τη στιγμή που ένας Βρετανός αστυνομικός χτυπά με γροθιά στο κεφάλι ιατρό και του λέει «να πέσει τώρα στο γ@@@@ο έδαφος» λίγα λεπτά αφότου κατήγγειλε επίθεση, δείχνει ένα βίντεο που εμφανίστηκε σε δικαστήριο.



Το βίντεο δείχνει τον αστυνομικό Τζόναθαν Μαρς και μια γυναίκα συνάδελφό του να μιλούν στον Ρασίκε Αταναγιάκε, ο οποίος ανέφερε ότι ένας μεθυσμένος άνδρας έσπασε έναν πίνακα ανακοινώσεων και επιτέθηκε σε φίλο του έξω από το ιατρείο του στο Ρόμφορντ του Έσεξ.

Οι αστυνομικοί άρχισαν να περπατούν προς την κατεύθυνση που τους είχε δώσει ο κ. Αταναγιάκε, ωστόσο συνάδελφός τους από τον ασύρματο τους είπε ότι αυτός ήταν ο ύποπτος.Φορούν χειροπέδες στον κ. Αταναγιάκε που επαναλαμβάνει ότι ήταν αυτός που τους τηλεφώνησε, ωστόσο ο αστυνομικός του λέει «να πέσει στο έδαφος τώρα» και τον ρίχνει κάτω.Το βίντεο, που κυκλοφόρησε από το Ανεξάρτητο Γραφείο Αστυνομικής Συμπεριφοράς (IOPC) δείχνει τον κ. Αταναγιάκε να λέει «σε παρακαλώ δεν μπορείς να το κάνεις αυτό» πριν ο Μαρς τον χτυπήσει με γροθιά στο κεφάλι.Ο γιατρός συνέκρινε τη μεταχείρισή του με αυτή του Τζορτζ Φλόιντ, του Αφροαμερικανού του οποίου η δολοφονία στις ΗΠΑ από έναν λευκό αστυνομικό πυροδότησε παγκόσμιες διαμαρτυρίες.«Νόμιζα ότι θα πεθάνω γιατί δεν μπορούσα να αναπνεύσω, ήταν το ίδιο πράγμα», κατήγγειλε.Ο κ. Αταγιανάκε μεταφέρθηκε αργότερα στο νοσοκομείο όπου δέχθηκε πρώτες βοήθειες για ένα μελανιασμένο μέτωπο και εκχυμώσεις στα χέρια και τους καρπούς του.Δίνοντας στοιχεία, ο ΩΡΛ είπε στο δικαστήριο: «Τηλεφώνησα στην αστυνομία και μετά μπήκα μέσα κάνοντας άλλα πράγματα».«Είπα ότι ο φίλος μου δέχεται επίθεση από έναν μεθυσμένο και παρανομούντα λευκό άνδρα.«Ήμουν αυτός που έκανε το τηλεφώνημα, οπότε πήγα στο αυτοκίνητο».«Ήταν μια γυναίκα αστυνομικός και ένας άνδρας αστυνομικός, οπότε πήγα στην πλευρά του συνοδηγού.«Είπα ότι ήμουν αυτός που έκανε το τηλεφώνημα για το περιστατικό και ο φίλος μου δέχτηκε επίθεση.«Αυτός (ο Μαρς) μου μιλούσε, αλλά δεν άκουγε τι έλεγε, δεν θέλω να προσβάλω, αλλά φερόταν σαν μαινόμενος ταύρος.Ο Μαρς πάντως είπε ότι δεν μετάνιωσε για καμία από τις ενέργειές του, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι είπε στον κ. Αταγιανάκε να «πέσει στο γ@@@@ο έδαφος και να ‘’κάνει ό,τι του λένε’’».Επέμεινε ότι «ήταν απαραίτητο. Λέω ότι ήταν αναλογική βία, ήταν ένα χτύπημα». «Δεν μετανιώνω που το έκανα», πρόσθεσε.«Καταλαβαίνω ότι η γλώσσα δεν είναι ωραία, αλλά αυτός ο άντρας χρειαζόταν σύλληψη».Η δίκη αναβλήθηκε για τις 29 Ιανουαρίου.

