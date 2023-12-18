Σάλος και αποτροπιασμός έχει προκληθεί στο ισπανικό μπάσκετ εξαιτίας ενός μεγάλου σκανδάλου που αποκάλυψε η «El Pais», καθώς ο πρώην προπονητής των εθνικών ομάδων της Ισπανίας, Μάριο Λόπεθ, κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε 13χρονη παίκτρια!



Ο Λόπεθ, που οποία εργάζεται σήμερα ως διευθύνων σύμβουλος στην Γκερνίκα, μια γυναικεία ομάδα μπάσκετ στην κορυφαία ισπανική κατηγορία, Liga Femenina Endesa, λέγεται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά μια 13χρονη κατ' εξακολούθηση από το 1998 μέχρι το 2001!

Η κακοποιητική συμπεριφορά του ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1998, όταν ο Λόπεθ κάλεσε το κορίτσι να παρακολουθήσει έναν αγώνα μπάσκετ μαζί του στο σπίτι. Δεν ήταν μια ασυνήθιστη πρακτική για εκείνον, καθώς προσκαλούσε συχνά τους παίκτες που προπονούσε στο σπίτι του για να δουν μια ταινία. Ωστόσο, η κοπέλα ήταν μόνη εκείνη την ώρα και ο Λόπεθ άρχισε να την αγγίζει ακατάλληλα και την κακοποίησε.



Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Λόπεθ εκφόβιζε διαρκώς τη νεαρή κοπέλα για να μη μιλήσει σε κανέναν, συνεχίζοντας σε πολλές περιστάσεις την κακοποιητική του συμπεριφορά. Οι γονείς της έφηβης είχαν προβλήματα με το αλκοόλ και δεν παρακολουθούσαν στενά την κόρη τους. Δεν πήγαιναν στις σχολικές συναντήσεις, δεν παρακολουθούσαν επίσης τους αθλητικούς της αγώνες ή τους βαθμούς της - γεγονός το οποίο εκμεταλλεύτηκε ο Λόπεθ, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.



Μάλιστα τα όσα αναφέρει η έρευνα είναι σοκαριστικά, αφού ο Λόπεθ ανάγκαζε την 13χρονη να μην φοράει εσώρουχα στις προπονήσεις, ενώ φέρεται να την έχει κακοποιήσει μέσα στο λεωφορείο που μετάφερε την αποστολή της ομάδας σε παιχνίδι και να την έχει βιάσει πολυάριθμες φορές. Πλέον, ο Λόπεθ αναμένεται να περάσει από τη δικαστική διαδικασία και να καταδικαστεί σε φυλάκιση, αν αποδειχτεί αληθής η εν λόγω έρευνα.

