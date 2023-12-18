Απελευθερώθηκε ο Μαρσελίνιο Καριόκα

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση αρπαγής και απαγωγής του Μαρσελίνιο Καριόκα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Βραζιλία, ο άλλοτε παίκτης της Κορίνθιανς, απηχθή το βράδυ της Κυριακής (17/12) από την περιοχή του Σάο Πάολο, με την τοπική αστυνομία να πραγματοποιεί μεγάλη έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και την απελευθέρωση του 51χρονου πρώην ποδοσφαιριστή.

⚠️ URGENTE! Marcelinho Carioca aparece em vídeo afirmando que se envolveu com uma mulher casada após o 'Tardezinha', na Neo Química Arena, e foi sequestrado pelo marido da moça.



🎥 Reprodução pic.twitter.com/yHoTzzZ8ON — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) December 18, 2023

Νεότερα δημοσιεύματα από τη Λατινική Αμερική, αναφέρουν πως το βράδυ της Δευτέρας η στρατιωτική αστυνομία του Σάο Πάολο εντόπισε και τελικώς απελευθέρωσε τον Καριόκα, ο οποίος βρίσκεται πλέον σε ασφαλές περιβάλλον.

Μιλώντας στις Αρχές για την περιπέτεια που πέρασε, ο άλλοτε μεσοεπιθετικός της Βαλένθια και της Φλαμένγκο, αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο συνέβησαν όλα αυτά.

Συγκεκριμένα, ο Βραζιλιάνος ανέφερε πως την Κυριακή πήγε σε ένα πάρτι στην περιοχή Itaquera του Σάο Πάολο, εκεί όπου έμπλεξε με μια παντρεμένη γυναίκα, χωρίς πάντως ο ίδιος να γνωρίζει την οικογενειακή της κατάσταση.

Τα πράγματα ξέφυγαν γρήγορα, με αποτέλεσμα ο σύζυγος της εν λόγω κυρίας να προχωρήσει στην απαγωγή...

Μάλιστα, σε βίντεο που εμφανίστηκε ο ίδιος ο Καριόκα και εξιστορούσε την ιστορία που έζησε, φαίνεται να έχει δεχθεί βίαια χτυπήματα στο πρόσωπο, έχοντας κάτω από το μάτι του ένα μεγάλο αιμάτωμα από την επίθεση του... απατημένου συζύγου.

