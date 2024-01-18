Βρετανία: Έρευνες για ευθύνες της αστυνομίας για τον θάνατο του 2χρονου από ασιτία

Ερωτήματα εγείρονται για τον θάνατο του 2χρονου Μπρόνσον Μπατερσμπι που πέθανε από ασιτία, μόνος του και αβοήθητος δίπλα στον νεκρό πατέρα του. Ήδη, βρίσκονται σε εξέλιξη δύο έρευνες τόσο για τις κοινωνικές υπηρεσίες όσο και για την αστυνομία για τυχόν ευθύνες και παραλείψεις που οδήγησαν στον θάνατο του παιδιού.

Ο Κρις Φίλιπ, αρμόδιος υπουργός για την αστυνομία, είπε ότι είναι ζωτικής σημασίας οι έρευνες να αποκαλύψουν τι συνέβη μετά τη «σπαρακτική τραγωδία».

Υπενθυμίζεται ότι το παιδί πέθανε από ασιτία και αφυδάτωση αφού ο πατέρας του είχε πεθάνει από καρδιακή προσβολή την Πρωτοχρονιά, αλλά η αποκάλυψη της τραγωδίας έγινε στις 9 Ιανουαρίου μια εβδομάδα μετά αφού προηγουμένως μία κοινωνική λειτουργός είχε τηλεφωνήσει δύο φορές στην αστυνομία και είχε εκφράσει τις ανησυχίες της για την εξαφάνιση πατέρα και γιου.

Η μητέρα του Μπρόνσον, Σάρα Πης, που είδε για τελευταία φορά τον γιο της ζωντανό πριν από τα Χριστούγεννα, είπε ότι ο γιος της ήταν λίγο πιο κοντός ώστε να καταφέρει να φτάσει το ψυγείο και ό,τι τροφή υπήρχε εκεί που θα μπορούσε να τον σώσει.

Την Τετάρτη, η αστυνομία του Lincolnshire έλαβε δύο κλήσεις από την κοινωνική λειτουργό, η οποία αναζητούσε τους δύο χωρίς ωστόσο να υπάρξει ανταπόκριση

Το συμβούλιο της κομητείας του Λίνκολνσαϊρ δεσμεύτηκε επίσης να πραγματοποιήσει «ταχεία έρευνα» για το περιστατικό, που έχει σοκάρει τη Βρετανία.

Μιλώντας στο BBC Breakfast το πρωί της Πέμπτης, ο υπουργός είπε: «Θέλουμε απαντήσεις για το τι συνέβη. Γνωρίζω ότι διεξάγεται έρευνα για τις κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά και για την αστυνομία .



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.