Πακιστάν: Αν υπάρξει άλλο χτύπημα από το Ιράν, θα αντιμετωπιστεί δυναμικά

Ο στρατός του Πακιστάν βρίσκεται σε "εξαιρετικά" υψηλό επίπεδο συναγερμού και οποιαδήποτε άλλη "ατυχής περιπέτεια" από την ιρανική πλευρά θα αντιμετωπιστεί δυναμικά, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμη πηγή ασφαλείας του Πακιστάν, εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων ανάμεσα στις γειτονικές χώρες.

Δύο ημέρες ύστερα από ιρανικά πλήγματα στο έδαφός του, το Πακιστάν ανακοίνωσε σήμερα ότι διεξήγαγε τη νύχτα "πλήγματα εναντίον κρησφύγετων τρομοκρατών" στο Ιράν από τα οποία έχασαν τη ζωή τους 9 άνθρωποι, εκ των οποίων 4 παιδιά και 3 γυναίκες, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

"Σήμερα το πρωί το Πακιστάν διεξήγαγε σειρά πληγμάτων ακριβείας, υψηλού συντονισμού και στοχευμένων συγκεκριμένα, εναντίον κρησφύγετων τρομοκρατών στην επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν" στο νοτιοανατολικό Ιράν, αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν.

"Το μέτρο (...) ελήφθη βάσει αξιόπιστων πληροφοριών για επικείμενες τρομοκρατικές δραστηριότητες σε μεγάλη κλίμακα", διευκρίνισε το πακιστανικό υπουργείο, προσθέτοντας ότι "ένας αριθμός τρομοκρατών" σκοτώθηκε.

"Το Πακιστάν σέβεται απολύτως την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν", διαβεβαίωσε επίσης το πακιστανικό υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι "ο μόνος στόχος της σημερινής ενέργειας ήταν να εργαστούμε για την ασφάλεια του Πακιστάν και προς το εθνικό μας συμφέρον, που είναι καίριας σημασίας και δεν μπορούν να διακυβευτούν".

Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εκ των οποίων 4 παιδιά και 3 γυναίκες "όλοι μη ιρανικής υπηκοότητας" σε μεθοριακά χωριά από τα πλήγματα αυτά, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, επικαλούμενα τον αντικυβερνήτη της επαρχίας Σιστάν-Μπαλουτσιστάν Αλιρεζά Μαρχαματί.

Πηγή των πακιστανικών υπηρεσιών πληροφοριών δήλωσε στο Reuters ότι τα πλήγματα διεξήχθησαν από στρατιωτικά αεροσκάφη.

"Οι δυνάμεις μας διεξήγαγαν πλήγματα με στόχο μαχητές Βελούχους εντός του Ιράν", διευκρίνισε ο αξιωματούχος αυτός από το Ισλαμαμπάντ.

"Οι μαχητές που μπήκαν στο στόχαστρο ανήκουν στο BLF", πρόσθεσε, αναφερόμενος στο Απελευθερωτικό Μέτωπο των Βελούχων, το οποίο επιδιώκει την ανεξαρτησία της δυτικής πακιστανικής επαρχίας Μπαλουτσιστάν (Βελουχιστάν).

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Νασέρ Καναανί δήλωσε ότι το Ιράν καταδικάζει έντονα τα πλήγματα, προσθέτοντας ότι ο επιτετραμμένος του Πακιστάν στην Τεχεράνη εκλήθη να δώσει εξηγήσεις.

Η Τεχεράνη είχε ανακοινώσει το βράδυ της Τρίτης πως διεξήγαγε πλήγματα εναντίον θέσεων "τρομοκρατών" στο έδαφος του Πακιστάν και το Ισλαμαμπάντ είχε αντιδράσει χθες Τετάρτη, χαρακτηρίζοντας "εντελώς απαράδεκτη" και αδικαιολόγητη την επίθεση αυτή, που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δυο παιδιά.

Το Πακιστάν, στο οποίο αναμένεται να διεξαχθούν γενικές εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου, ανακάλεσε επίσης τον πρεσβευτή του από την Τεχεράνη και αποφάσισε να εμποδίσει την επιστροφή του Ιρανού πρεσβευτή στο Ισλαμαμπάντ, ο οποίος βρίσκεται το τρέχον διάστημα στη χώρα του.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, η ιρανική επίθεση "με πύραυλο και drone" είχε στόχο το γενικό επιτελείο στο Πακιστάν της τζιχαντιστικής οργάνωσης Τζάις αλ Αντλ (Στρατός της δικαιοσύνης στα αραβικά) σε απάντηση σε "επίθεση κατά της ασφάλειας" του Ιράν.

Τον Δεκέμβριο η Τζάις αλ Αντλ είχε αναλάβει την ευθύνη για επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στο Ρασκ, στο Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, στην οποία σκοτώθηκαν 11 Ιρανοί αστυνομικοί.

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν δήλωσε εξάλλου χθες ότι "η Τζάις αλ Αντλ είναι τρομοκρατική οργάνωση που δρα κατά της κοινής ασφάλειας των δύο χωρών".

Το Ιράν και το Πακιστάν αλληλοκατηγορούνται συχνά ότι επιτρέπουν σε ανταρτικές οργανώσεις να επιχειρούν από το έδαφος των χωρών τους για να εξαπολύουν επιθέσεις, αλλά σπάνια υπάρχει εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεών τους.

Τα πλήγματα αυτά γίνονται την ώρα που η Μέση Ανατολή συγκλονίζεται από τον πόλεμο ανάμεσα στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς και το Ισραήλ στην Λωρίδα της Γάζας και τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.