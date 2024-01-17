Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Νεκρό από ασιτία και αφυδάτωση στα γόνατα του πατέρα του που είχε πεθάνει από καρδιακή ανακοπή βρέθηκε στο Σκέγκνες της ΒΑ Αγγλίας ένα δίχρονο αγόρι.

Οι σοροί του μικρού Μπρόνσον Μπάτερσμπι και του πατέρα του Κένεθ βρέθηκαν σε προχωρημένη σήψη στο σπίτι τους στις 9 Ιανουαρίου, από κοινωνική λειτουργό που ήταν σε επαφή με την οικογένεια.

Η λειτουργός χρησιμοποίησε τα κλειδιά που είχε μετά από αλλεπάλληλες αποτυχημένες προσπάθειες να επικοινωνήσει με τον 60χρονο πατέρα που είχε χάσει ένα ραντεβού στις 2 Ιανουαρίου.

Στο ενδιάμεσο η κοινωνική λειτουργός είχε επικοινωνήσει δύο φορές με την αστυνομία.

Από τη νεκροψία που ολοκληρώθηκε την Τρίτη, πιστεύεται ότι ο θάνατος του πατέρα επήλθε πριν από την Πρωτοχρονιά, με το μικρό αγόρι να καταλήγει λίγες ημέρες αργότερα.

Δίπλα τους, αποστεωμένος αλλά ζωντανός, βρέθηκε ο σκύλος της οικογένειας Skylar.

Η μητέρα του μικρού Μπρόνσον και πρώην σύντροφος του 60χρονου είχε δει τελευταία φορά τον γιο της πριν από τα Χριστούγεννα.

Τελευταία φορά τους είχε δει γείτονας, τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.