Κυκλοφοριακό χάος επικράτησε σήμερα σε πολλές του Βελγίου εξαιτίας χιονόπτωσης, η οποία ξεκίνησε χθες, Τετάρτη, το μεσημέρι. Παράλληλα χθες σημειώθηκαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις σε πτήσεις, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα του δικτύου rtl επικαλούμενη εκπρόσωπο του αεροδρομίου των Βρυξελλών.

Ωστόσο, σήμερα η κατάσταση στο αεροδρόμιο έχει εξομαλυνθεί.

Νωρίς το πρωί, στο βελγικό οδικό δίκτυο σχηματίζονταν ουρές 436 χιλιομέτρων επισημαίνει το rtl, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας τα συνεργεία έριξαν στους δρόμους πάνω από 500 τόνους αλάτι. Οι καιρικές συνθήκες πάντως παρουσιάζουν βελτίωση, με τις αρχές όμως να εφιστούν την προσοχή λόγω της ολισθηρότητας των δρόμων και των πεζοδρομίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

