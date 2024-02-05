Την επιστροφή του Πρίγκιπα Ουίλιαμ στα βασιλικά του καθήκοντα από την ερχόμενη Τετάρτη ανακοίνωσε το Παλάτι του Κένσινγκτον. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ επιστρέφει στις υποχρεώσεις του μετά την χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα στην οποία υποβλήθηκε η σύζυγός του Κέιτ Μίντλετον πριν από περίπου ένα μήνα.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θα πραγματοποιήσει έρευνα στο Κάστρο του Ουίνδσορ πριν παραστεί σε ένα γκαλά συγκέντρωσης κεφαλαίων στο Λονδίνο το βράδυ της Τετάρτης, όπως έκανε γνωστό το Παλάτι του Κένσινγκτον.

Η 42χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας, αναρρώνει στο σπίτι της μετά την αποχώρησή της από το νοσοκομείο την περασμένη εβδομάδα.

Ο πρίγκιπας είχε πάρει άδεια για να στηρίξει την σύζυγό του και να είναι κοντά στα παιδιά τους όσο η Κέιτ Μίντλετον βρισκόταν στο νοσοκομεία μετά την εγχείρηση.

Μεταξύ των πρώτων δημοσίων εμφανίσεών του θα είναι η συμμετοχή στον ετήσιο έρανο για το London Air Ambulance.

Αυτή η μερική επιστροφή του στις υποχρεώσεις του για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ έρχεται καθώς τόσο η σύζυγός του όσο και ο πατέρας του ο Βασιλιάς Κάρολος -ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση προστάτη- αναρρώνουν.

Πηγή: skai.gr

