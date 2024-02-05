Λογαριασμός
Επιστρέφει στα βασιλικά του καθήκοντα ο πρίγκιπας Ουίλίαμ μετά την εγχείρηση της Κειτ Μίντλετον

Ο πρίγκιπας είχε πάρει άδεια για να στηρίξει την σύζυγό του και να είναι κοντά στα παιδιά τους

Πριγκιπας Ουίλιαμ

Την επιστροφή του Πρίγκιπα Ουίλιαμ στα βασιλικά του καθήκοντα από την ερχόμενη Τετάρτη ανακοίνωσε το Παλάτι του Κένσινγκτον. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ επιστρέφει στις υποχρεώσεις του μετά την χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα στην οποία υποβλήθηκε η σύζυγός του Κέιτ Μίντλετον πριν από περίπου ένα μήνα.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θα πραγματοποιήσει έρευνα στο Κάστρο του Ουίνδσορ πριν παραστεί σε ένα γκαλά συγκέντρωσης κεφαλαίων στο Λονδίνο το βράδυ της Τετάρτης, όπως έκανε γνωστό το Παλάτι του Κένσινγκτον.

Η 42χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας, αναρρώνει στο σπίτι της μετά την αποχώρησή της από το νοσοκομείο την περασμένη εβδομάδα.

Ο πρίγκιπας είχε πάρει άδεια για να στηρίξει την σύζυγό του και να είναι κοντά στα παιδιά τους όσο η Κέιτ Μίντλετον βρισκόταν στο νοσοκομεία μετά την εγχείρηση. 

Μεταξύ των πρώτων δημοσίων εμφανίσεών του θα είναι η συμμετοχή στον ετήσιο έρανο για το London Air Ambulance.

Αυτή η μερική επιστροφή του στις υποχρεώσεις του για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ έρχεται καθώς τόσο η σύζυγός του όσο και ο πατέρας του ο Βασιλιάς Κάρολος -ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση προστάτη- αναρρώνουν.

Πηγή: skai.gr

