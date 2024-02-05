Η Ολλανδία υπόσχεται να παραδώσει έξι ακόμη F-16 στην Ουκρανία

Η Ολλανδία θα παραδώσει άλλα έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 στην Ουκρανία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των αεροσκαφών που έχει υποσχεθεί στα 24, δήλωσε σήμερα η Ολλανδή υπουργός Άμυνας Καγίσα Όλονγκρεν.
«Η Ολλανδία ετοιμάζει έξι επιπλέον αεροσκάφη F-16 για παράδοση στην Ουκρανία» δήλωσε η Όλονγκρεν μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.
«Η αεροπορική υπεροχή της Ουκρανίας είναι απαραίτητη για να αντιμετωπίσει την ρωσική επιθετικότητα».
