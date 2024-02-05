Γάζα: Στους 27.478 οι νεκροί από την αρχή του πολέμου

Λογαριασμός
Το υπουργείο επίσης ανέφερε ότι συνολικά 66.835 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι τουλάχιστον 27.478 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους γυναίκες, παιδιά και έφηβοι, έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Το υπουργείο επίσης ανέφερε ότι συνολικά 66.835 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

