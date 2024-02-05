Καθ' οδόν προς το Κίεβο ο Ζοζέπ Μπορέλ

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ γνωστοποίησε σήμερα ότι βρίσκεται καθ' οδόν προς την Ουκρανία και επανέλαβε τις εκκλήσεις για παροχή περισσότερης βοήθειας στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο χώρα.

«Είμαι καθ' οδόν προς την Ουκρανία, είμαι καθ' οδόν προς το Κίεβο», τόνισε ο Μπορέλ σε δημοσιογράφους στη Βαρσοβία, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στηρίξει την Ουκρανία «με κάθε τρόπο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

