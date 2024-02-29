Οι αρχές στη Βρετανία θα ξεκινήσουν σήμερα εκστρατεία για να ενισχύσουν τα ποσοστά εμβολιασμού των παιδιών, καθώς προσπαθούν να «ανατρέψουν άμεσα» την πτωτική τάση που παρατηρείται στους εμβολιασμούς την ώρα που στη χώρα έχει ξεσπάσει επιδεινούμενη επιδημία ιλαράς.

Το ποσοστό εμβολιασμού των παιδιών στη Βρετανία για ασθένειες όπως η ιλαρά, η παρωτίτιδα, η ερυθρά, αλλά και η πολιομυελίτιδα και η διφθερίτιδα μειώνεται σταδιακά την τελευταία δεκαετία, αλλά σημείωσε ακόμη μεγαλύτερη πτώση μετά την πανδημία της covid.

Πέρυσι η Unicef είχε επισημάνει ότι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχασαν την εμπιστοσύνη τους στα εμβόλια στη διάρκεια της πανδημίας, με την παραπληροφόρηση και τη μειούμενη εμπιστοσύνη προς τις κυβερνήσεις αλλά και την πολιτική πόλωση να συμβάλλουν στην αύξηση των ενδοιασμών τους.

Από την επόμενη εβδομάδα οι Βρετανοί θα αρχίσουν να βλέπουν διαφημίσεις σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, περιλαμβανομένης της τηλεόρασης, στις οποίες θα εμφανίζονται παιδιά που θα υπενθυμίζουν στους γονείς τους τους κινδύνους που ενέχει η παράλειψη εμβολίων, επεσήμανε η Βρετανική Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας (UKHSA).

«Χρειαζόμαστε άμεση αντιστροφή της μείωσης στα ποσοστά του παιδικού εμβολιασμού προκειμένου να προστατεύσουμε τις κοινωνίες μας», τόνισε η Τζένι Χάρις εκτελεστική διευθύντρια της UKHSA.

«Εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλα ποσοστά παιδιών σε κάποιες περιοχές που παραμένουν απροστάτευτα από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν (…) Αν δεν βελτιωθούν τα ποσοστά εμβολιασμού, θα αρχίσουμε να βλέπουμε τις ασθένειες από τις οποίες προστατεύουν αυτά τα εμβόλια να επανεμφανίζονται και να προκαλούν πιο σοβαρή νόσηση», πρόσθεσε.

Η εκστρατεία ξεκινά την ώρα που στη Βρετανία υπάρχει έξαρση των κρουσμάτων ιλαράς, με 650 να έχουν αναφερθεί στη χώρα από την 1η Οκτωβρίου, επεσήμανε η UKHSA. Περισσότερα από 180 νέα κρούσματα της ασθένειας έχουν καταγραφεί τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες.

Τα στοιχεία της UKHSA δείχνουν ότι το ποσοστό των παιδιών ηλικίας 2 ετών στην Αγγλία που έχουν κάνει το εμβόλιο MMR, για την ιλαρά, την παρωτίτιδα και την ερυθρά, έφτασε το 2021 στο χαμηλότερο σημείο του μετά το ξέσπασμα της covid. Έκτοτε έχει αυξηθεί λίγο, αλλά παραμένει κάτω από τον στόχο του 95% που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ώστε να υπάρχει ανοσία αγέλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

